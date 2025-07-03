ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士電動廂型車跑1090KM「只充電2次15分」！德國跨阿爾卑斯山到羅馬

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前完成一項重點實測，兩輛 VLE 原型車從德國斯圖加特出發，歷經阿爾卑斯山艱難路段，最終抵達義大利羅馬，全程約 1,090 公里，僅進行兩次各 15 分鐘的快充。這趟跨境旅程不僅考驗電動動力系統的效能與續航，也實際驗證了新開發的 Van Electric Architecture（電動廂型車架構）於多元道路環境中的實用性與穩定性。

以兩次充電完成跨國長途旅行　Mercedes-Benz VLE 完成千里實測

VLE 在本次測試中的表現涵蓋高速公路、山路與市區狹窄街道，其中後輪轉向系統的表現尤其亮眼，有效提升操控靈活性與轉彎半徑表現，即便面對義大利市區狹窄街道與蜿蜒山道亦能輕鬆駕馭。此外，車內始終維持 22 度的空調溫度，無論起點 11 度或終點 33 度的氣候差異，皆未影響車室舒適性。

以兩次充電完成跨國長途旅行　Mercedes-Benz VLE 完成千里實測

以兩次充電完成跨國長途旅行　Mercedes-Benz VLE 完成千里實測

以兩次充電完成跨國長途旅行　Mercedes-Benz VLE 完成千里實測

長途行駛測試僅是 Mercedes-Benz 全面驗證計畫的一環。過去一年，VLE 已於北歐挪威完成北角遠征，並於 2025 冬季在瑞典進行低溫測試，顯示原型車已歷經不同氣候與路況的實戰驗證。這些測試均旨在加速技術成熟度，為未來進入量產階段做好萬全準備。

以兩次充電完成跨國長途旅行　Mercedes-Benz VLE 完成千里實測

以兩次充電完成跨國長途旅行　Mercedes-Benz VLE 完成千里實測

Mercedes-Benz 預計自 2026 年起導入全新模組化電動廂型車平台，將產品區分為針對家庭與休閒需求的 VLE，以及定位更高端的 VLS。VLE 提供多達 8 座配置，未來也將以豪華純電 MPV 身分進軍美國、加拿大與中國大陸市場，進一步擴展 Mercedes-Benz 在電動豪華車領域的版圖。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士VLE電動廂型車原型車麵包車MPV電動車汽車新車貨車V-Class

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

推薦閱讀

36.8萬起！Suzuki「黃牌越野／滑胎重機」開賣　前100名享早鳥價

36.8萬起！Suzuki「黃牌越野／滑胎重機」開賣　前100名享早鳥價

110.8萬起！Honda「陸地航母重機Goldwing」50周年版台灣限時限量開賣

110.8萬起！Honda「陸地航母重機Goldwing」50周年版台灣限時限量開賣

特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍

特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍

1698萬起！義大利手工超跑「Dallara Stradale」登台　可合法上路

1698萬起！義大利手工超跑「Dallara Stradale」登台　可合法上路

59980元！Gogoro「最新綠牌車EZZY」上市　搭配補助3萬有找

59980元！Gogoro「最新綠牌車EZZY」上市　搭配補助3萬有找

79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找

79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找

最新文章

賓士電動廂型車1090KM充電2次15分2025-07-03

保時捷911跑車四驅款追加3車型2025-07-03

TOYOTA新一代「7人座INNOVA」安全獲肯定2025-07-03

新「LEXUS NX主力休旅」日本開賣2025-07-03

三菱高人氣「迷你得利卡」日本將推改款2025-07-03

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減2025-07-03

台灣「TOYOTA神車休旅」上半年賣破2萬輛2025-07-03

TOYOTA經典硬派越野車再推改裝新作2025-07-03

法拉利最新2+2座超跑Amalfi登場2025-07-03

歷代麵包車齊聚這台1985年的還能開2025-07-02

熱門文章

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減2025-07-03

新「LEXUS NX主力休旅」日本開賣2025-07-03

「三菱全新休旅」全球首發2025-07-02

賓士電動廂型車1090KM充電2次15分2025-07-03

保時捷911跑車四驅款追加3車型2025-07-03

歷代麵包車齊聚這台1985年的還能開2025-07-02

「大改款Mazda CX-5」休旅來了2025-07-02

德系「新7人座MPV」台灣預告上市2025-07-02

法系車台灣「銷售破紀錄進前10」2025-07-02

「新MG5轎跑」大陸開賣2025-07-01

相關新聞

896萬起！保時捷「911跑車四驅款」追加3車型　台灣確認導入這1款

896萬起！保時捷「911跑車四驅款」追加3車型　台灣確認導入這1款

賓士旅行車猛撞橋墩「車頭變V字」畫面曝光　駕駛認錯：太累了

賓士旅行車猛撞橋墩「車頭變V字」畫面曝光　駕駛認錯：太累了

TOYOTA新一代「7人座MPV INNOVA」安全獲肯定！印度撞擊拿5星

TOYOTA新一代「7人座MPV INNOVA」安全獲肯定！印度撞擊拿5星

37度高溫「134隻虛弱貓塞貨車」28隻已死亡　警逮捕69歲女子

37度高溫「134隻虛弱貓塞貨車」28隻已死亡　警逮捕69歲女子

三菱高人氣「迷你得利卡」日本將推改款！外觀、內裝升級7月登場

三菱高人氣「迷你得利卡」日本將推改款！外觀、內裝升級7月登場

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減！原廠：暫緩全新大型電動車問世

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減！原廠：暫緩全新大型電動車問世

新「LEXUS NX主力休旅」日本開賣！入門汽油停售、配備隔音升級

新「LEXUS NX主力休旅」日本開賣！入門汽油停售、配備隔音升級

「三菱全新休旅」比Outlander更便宜全球首發！1.3、1.8升油電雙動力

「三菱全新休旅」比Outlander更便宜全球首發！1.3、1.8升油電雙動力

賓士電動廂型車跑1090KM「只充電2次15分」！德國跨阿爾卑斯山到羅馬

賓士電動廂型車跑1090KM「只充電2次15分」！德國跨阿爾卑斯山到羅馬

896萬起！保時捷「911跑車四驅款」追加3車型　台灣確認導入這1款

896萬起！保時捷「911跑車四驅款」追加3車型　台灣確認導入這1款

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

「大改款Mazda CX-5」休旅來了！內外大翻新、換全新油電

「大改款Mazda CX-5」休旅來了！內外大翻新、換全新油電

德系「新7人座MPV」台灣預告上市！1.5升動力搭寬敞大空間

德系「新7人座MPV」台灣預告上市！1.5升動力搭寬敞大空間

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366