賓士電動廂型車跑1090KM「只充電2次15分」！德國跨阿爾卑斯山到羅馬

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前完成一項重點實測，兩輛 VLE 原型車從德國斯圖加特出發，歷經阿爾卑斯山艱難路段，最終抵達義大利羅馬，全程約 1,090 公里，僅進行兩次各 15 分鐘的快充。這趟跨境旅程不僅考驗電動動力系統的效能與續航，也實際驗證了新開發的 Van Electric Architecture（電動廂型車架構）於多元道路環境中的實用性與穩定性。

VLE 在本次測試中的表現涵蓋高速公路、山路與市區狹窄街道，其中後輪轉向系統的表現尤其亮眼，有效提升操控靈活性與轉彎半徑表現，即便面對義大利市區狹窄街道與蜿蜒山道亦能輕鬆駕馭。此外，車內始終維持 22 度的空調溫度，無論起點 11 度或終點 33 度的氣候差異，皆未影響車室舒適性。

長途行駛測試僅是 Mercedes-Benz 全面驗證計畫的一環。過去一年，VLE 已於北歐挪威完成北角遠征，並於 2025 冬季在瑞典進行低溫測試，顯示原型車已歷經不同氣候與路況的實戰驗證。這些測試均旨在加速技術成熟度，為未來進入量產階段做好萬全準備。

Mercedes-Benz 預計自 2026 年起導入全新模組化電動廂型車平台，將產品區分為針對家庭與休閒需求的 VLE，以及定位更高端的 VLS。VLE 提供多達 8 座配置，未來也將以豪華純電 MPV 身分進軍美國、加拿大與中國大陸市場，進一步擴展 Mercedes-Benz 在電動豪華車領域的版圖。