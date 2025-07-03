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三菱高人氣「迷你得利卡」日本將推改款！外觀、內裝升級7月登場

▲三菱迷你得利卡Delica Mini日本暫停接單，暗示將迎來改款！（圖／翻攝自三菱）

▲三菱迷你得利卡Delica Mini日本暫停接單，暗示將迎來改款！（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

日本三菱7月將迎來不少改款新車，Eclipse Cross PHEV、eK Cross Space等車系都陸續暫停接單，就連高人氣的迷你得利卡Delica Mini也在7月初停止供應，這也就表示，日本三菱銷售金雞母的迷你得利卡最快將在7月中旬釋出有感升級小改款！

▲三菱迷你得利卡Delica Mini日本暫停接單，暗示將迎來改款！（圖／翻攝自三菱）

▲迷你得利卡外觀、內裝升級，預計7月中旬登場。

擁有多功能機能、不俗車室空間，俏麗時尚外型的迷你得利卡擄獲不少日本消費者，於2023年問世的迷你得利卡即將迎來小改款。改款重點放在外觀、內裝升級，將帶來更有競爭力的賣相。

新迷你得利卡預計7月中登場，外觀將配有新LED燈組，內裝升級12.3吋多媒體螢幕，以及7吋數位儀錶，動力則維持0.66升自然進氣引擎與0.66升3缸渦輪，分別具有52匹、64匹馬力。

▲台灣三菱唯一的進口休旅，Eclipse Cross PHEV日本將在近期停止接單。（圖／翻攝自三菱）

▲新一代Eclipse Cross轉型電動車，預計今年9月問世。

至於1款全球戰略車也值得關注，Eclipse Cross PHEV同樣在日本暫停接單，已在歐洲市場釋出大改款預告的Eclipse Cross，預計會在今年問世，並轉型成趨勢的電動休旅。

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關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishiDelica Mini

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