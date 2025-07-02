「三菱全新休旅」比Outlander更便宜全球首發！1.3、1.8升油電雙動力

▲經典三菱Grandis回來了！轉生復活成全新休旅。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

在日本家喻戶曉的三菱Grandis 7人座MPV，消失車壇13年後捲土重來，歐洲7月2日發表三菱全新跨界休旅，以經典的Grandis作為新車命名，搭載1.3、1.8升油電雙動力，定位在Outlander之下。

▲新車來自雷諾Symbioz貼牌雙生車。

三菱全新Grandis休旅屬於熱門的跨界級距，車長約在4.4米，採CMF‑B 平台打造，其實就是來自雷諾Symbioz貼牌雙生車，借用雙方互助資源共享，讓三菱減少成本開發，以新作品進軍歐洲市場。

雖然是來自雷諾貼牌車，不過在外型仍有三菱專屬風格，車頭採品牌象徵Dynamic Shield設計語彙，搭配黑色水箱罩與，車尾造型採用六角形設計語彙，尾門鑲上Grandis銘牌，強調力量感與品牌辨識度。

▲車內搭載10.4吋直列螢幕不陽春。

車內設計同樣來自雷諾設計，搭載直立式 10.4 吋中控螢幕，支援無線手機連結，以及趨勢的主被動安全防護。雖然不再是7人座MPV，Grandis改為5人座休旅，後座可前後滑移 160mm，行李廂空間擁有556L容積，放倒後更可達 1,455 L。

動力與雷諾共享，提供1.3升汽油引擎，搭配6速手排或7速雙離合變速箱，具備輕油電系統，能繳出約140馬力；另提供1.8升油電動力，搭載1.4度鋰電池，約有156匹馬力，提供3種不同模式切換，支援短暫的純電行駛。