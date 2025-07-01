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TOYOTA「省油神車Prius」推闇影特仕版　全車黑化、跑格更甚！

▲TOYOTA Prius Night Shade特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本TOYOTA推出Prius「Night Shade Edition」特仕版，全車黑化處理更具跑格。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA日本原廠推出新年式Prius，除了部份車型升級標配數位車內後視鏡、12.3吋中控螢幕外，原廠還推出Prius 「Night Shade」闇影特仕版，特仕車是以插電式油電G車型為基礎，並透過全車黑化處理，售價為3,947,300日元，折合新台幣約80.7萬。

▲TOYOTA Prius Night Shade特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Prius Night Shade特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Prius Night Shade特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Prius闇影特仕版包括輪拱、輪圈、車型銘牌、PHEV徽飾都經過黑化處理。

此次日規推出的Prius Night Shade特仕版，在芥末黃車色下，全車也都進行黑化處理，包括前下保桿格柵、輪圈、輪拱、後視鏡、車門把手等處，並且在前後車標、車型銘牌、PHEV字樣標示也都一併黑化，提供更運動的視覺氛圍。

▲TOYOTA Prius Night Shade特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Prius Night Shade特仕版 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Prius闇影特仕版是以G插電式油電車型為基礎，當地售價為3,947,300日元，折合新台幣約80.7萬。

輪圈的部分則採195/50 R19規格，同時車艙內則配置手動調整運動座椅、高級織物縫面材質，並同樣都是黑色內裝，除了芥末黃車色外，也可選擇珍珠雲母白、黑色、灰色等塗裝，動力則同樣為2.0升PHEV插電式油電引擎，具有最大馬力151匹、WLTC平均油耗26.0km／L表現。

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關鍵字：汽車油電TOYOTAPrius豐田Night Shade暗夜特仕版PHEV插電式

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