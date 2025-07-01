Volvo人事異動「首位台籍總裁陳立哲」卸任　林裕凱出任代理總裁

▲Volvo人士異動，首位台籍總裁陳立哲（圖中）卸任，後續由林裕凱出任Volvo Taiwan代理總裁一職。（圖／翻攝自Volvo）



記者林鼎智／綜合報導

台灣Volvo國際富豪汽車今（1）日發佈人事異動，原Volvo總裁陳立哲於6／30榮退卸任，後續將由林裕凱出任Volvo Taiwan代理總裁一職。

前Volvo Car Taiwan總裁陳立哲自2005年加入，先後歷任行銷與銷售處長，並在2009年自瑞典籍總裁 Goran Larsson 手中接棒，成為首位台灣籍擔任純外資車廠在台分公司的總裁，之後也榮任Volvo汽車大中華區銷售公司總裁，自2019返台再度接任國際富豪總裁，並為Volvo帶來銷售成長、打造品牌新能源形象，於2023年達成年銷量破萬台、2024年豪華品牌電動車銷售前3佳績。

▲林裕凱自2021年加入Volvo大中華區銷售公司，曾先後擔任客戶關係管理資深經理、數據分析總監等職務。



在陳立哲卸任後，由林裕凱出任Volvo Car Taiwan代理總裁一職，林裕凱自2021年加入Volvo大中華區銷售公司，先後擔任客戶關係管理資深經理及數據分析總監等職務，在加入Volvo前，林裕凱也曾任職多家跨國公司市場分析、業務拓展等職位，具扎實數據分析能力。