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118.9萬起！台灣「Mazda CX-60」新年式開賣　外觀、底盤升級更穩舒適

▲新年式Mazda CX-60休旅推新顏色！底盤懸吊升級。（圖／翻攝自Mazda）

▲新年式Mazda CX-60休旅推新顏色！底盤懸吊升級。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mazda於7月2日開賣新年式CX-60休旅，以四大核心環節全方位升級，帶來更為細膩純粹的駕馭新體驗，並增加討喜、精緻的新車色，提供2.5升自然進氣、3.3升6缸渦輪，售價118.9萬起！

▲新年式Mazda CX-60休旅推新顏色！底盤懸吊升級。（圖／翻攝自Mazda）

▲新年式Mazda CX-60休旅推新顏色！底盤懸吊升級。（圖／翻攝自Mazda）

▲底盤懸吊升級優化，帶來更穩定、舒適的行路質感。

繼Mazda 3、CX-5之後，台灣CX-60也追加「鋯石棕」新車色，並包含多達10 項的底盤懸吊系統優化調校、動力銜接更綿密順暢的八速手自排變速系統、大幅強化 NVH 車艙靜謐工程，與標配後座 SRS 側輔助氣囊，以全車共 9 具輔助氣囊提供更周延的主被動安全防護。

▲新年式Mazda CX-60休旅推新顏色！底盤懸吊升級。（圖／翻攝自Mazda）

▲動力維持2種配置，入門、6缸渦輪皆有提供AWD四驅。

動力提供2.5升自然進氣，共有3款車型，售價118.9～139.9萬，頂規的2.5升自然進氣並具備AWD四驅系統，而3.3升6缸渦輪則提供1款AWD Exclusive Sport，售價168.9萬。

台灣Mazda特別為「MAZDA Taiwan」LINE 官方帳號好友獻上專屬試乘禮遇，自 7/2（三）10:00 起至 7/6（日）24:00 止，透過 LINE 官方帳號預約 CX-60 試駕，即可搶先鎖定自 7/19（六）起開放的首波試乘時段。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界CX-60

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