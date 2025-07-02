法系車台灣「銷售破紀錄進前10」！2款5人、7人座休旅7月登台再助攻

▲Peugeot銷售在台灣破紀錄，不再是冷門法系車。（圖／翻攝自Peugeot、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

Peugeot全新1.2升油電省稅金、省油加持，靠著全新408 Hybrid於6月台灣銷售創下660 輛佳績，成為寶嘉聯合自2007年以來銷售最高紀錄，接下來1.2升油電作品一輛接一輛，新世代的3008、5008也即將於7月11日登台再助攻。

Peugeot在台灣銷售亮眼繳出漂亮成績單，自2008、408導入新世代油電後，受到不少台灣消費者歡迎，408 Hybrid更在6月繳出660輛銷售，成功拿下銷售排行榜第8名，法系進口車不再是冷門車，還打趴一堆國產老將。

▲3008、5008休旅7月登台再助攻。

2008、408先後導入1.2升新世代油電，原廠更預告7月11日發表新一代3008、5008兩款休旅，同樣也會以1.2升油電作為銷售主力，綜效輸出達136匹馬力、23.5公斤米扭力，電動馬達可提供額外的21匹馬力、5.2公斤米扭力，瞬間最大輸出更可達28匹馬力、5.6公斤米扭力。

日前3008、5008車系於保發中心流出重置價格，雖然並不是實際上市售價，但仍可作為參考，2款流出售價均是高規車型，3008 Hybrid GT Cielo 155.9萬，5008 Hybrid GT Cielo 181.9萬。