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福特「改款新Territory」中型休旅推新油電！台灣國產先上1.5升渦輪

▲福特於南美洲市場推出改款新Territory，未來即將在台國產化上市。（圖／翻攝自福特）

▲近期在海外陸續上市的小改款Territory休旅，菲律賓計劃增列1.5升油電。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

目前正在台灣測試的Ford福特Territory休旅，已經引起不少國內消費者關注，近期Territory休旅更是在菲律賓市場有不少動作，最新曝光除了原有的1.5升渦輪外，還另有更省油的1.5升PHEV油電。

▲福特於南美洲市場推出改款新Territory，未來即將在台國產化上市。（圖／翻攝自福特）

▲Territory休旅具有1.5升PHEV油電選擇。

菲律賓流出Territory休旅將有1.5升PHEV油電規劃，這具以1.5升渦輪搭配電動馬達與鋰電池組，引擎可輸出148匹馬力、24.5公斤米扭力，馬達可提供215匹馬力、32.1公斤米扭力，重點可繳出95公里的純電續航力，與第6代TOYOTA RAV4 PHEV純電續航力伯仲之間。

▲福特於南美洲市場推出改款新Territory，未來即將在台國產化上市。（圖／翻攝自福特）

▲台灣預計將明年國產化上市Territory。

至於台灣市場規劃上，日前曝光福特六和生產19輛Territory，為之後的國產量產上市作準備，同時也已經展開路試相關行程，不過台灣屆時是否導入國外最新小改款目前還無進一步消息。

台灣國產化動力除了1.5升汽油渦輪，海外最新的1.5升PHEV油電也不排除成為台灣原廠評估計劃中，將帶來比過去Kuga，更不一樣且多元的新選擇。

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