LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見！搭載最新油電成IS後繼車

▲LEXUS正在醞釀新油電轎跑，成IS後繼車或是新一代IS。（預想圖／翻攝自《Theophilus Chin》）

記者徐煜展／綜合報導

日前日本LEXUS預告今年陸續停產汽油IS車系，不禁令人臆測超過12年未改款IS迎來新一代契機，近來國外更搶先釋出LEXUS全新轎跑，融合新世代ES最新語彙，該車很有可能就是下一代IS亦或成為IS後繼接班人！

▲下一代IS將更強調跑格運動化風，來與ES作更多區別。

預想圖超帥的新轎跑以LEXUS 2021年推出的Electrified Sedan Concept概念車為靈感，並加入今年發表的新一代ES特徵，採銳利 LED 頭燈與三角形進氣口，搭配變得更醒目的紡錘水箱罩，加上車尾貫穿式 LED 尾燈，風格更趨於轎跑化，展現既動感又實用的風格。

▲下一代IS將也會推出電動版，並以油電取代過去的汽油動力。

事實上，豐田集團近期正為旗下陣容將換血，諸多熱門車款逐漸捨棄傳統汽油動力，以油電、PHEV、EV電動車作為發展重心，並參考現在ES走向，下一代IS不免俗將搭載集團最新的2.0、2.5升油電，甚至也會出現如同ES350e等電動車款。

現行 IS 自 2013 年問世以來，歷經2017 與2020年兩次小改款，下一代將加入更具未來的跑格化設定，搭載新能源動力，以油電、EV電動車雙布局來與賓士C-Class、BMW 3系列過招。