「義大利超迷你電動車」爆紅！車寬50公分停車方便能開上路

▲義大利超狂改裝車團隊，打造出討論爆紅的超迷你電動車。（圖／翻攝自Tutti pazzi per Marazzi、Youtube@William Jonathan）

記者徐煜展／綜合報導

這比大陸老頭樂電動車更小、更吸睛，近日在各大車壇、網路影音頻道爆紅的義大利超迷你電動車，由Tutti pazzi per Marazzi改裝團隊發表一款讓全場驚呼的創意作品全球最窄Fiat Panda單座電動車，車身寬度僅有 50 公分，成為改裝界與 Panda 粉絲圈中的話題焦點。

▲車寬僅有50公分，車內配有迷你的方向盤。

這款超迷你 Panda 是以一輛即將報廢 Fiat Panda 為基礎，由車體中線一分為二後重組而成，車頭、車尾皆保留經典設計語彙，包括方正大燈、家族水箱罩與保桿設計；車門與車窗也按比例裁切重構，營造出原汁原味的復古氛圍。

雖然僅有單人座位、單一車門與極窄的車體，但此車實際內建電動動力系統，能夠自走行駛，並具備完整轉向、煞車與簡易照明機能，是一款真正可動的極限概念車。

▲該車即將向金氏世界紀錄挑戰。

Tutti pazzi per Marazzi 團隊表示，這輛車的目的是向 Fiat Panda 經典精神致敬，同時展現義大利工匠的創意極限。他們正準備向金氏世界紀錄申請「全球最窄合法行駛電動車」紀錄，盼能讓這輛車登上國際舞台。

該作品目前主要作為展示用途，未來有機會在歐洲各大經典車展或設計展中巡迴亮相，進一步向世人展現 Fiat Panda 不僅是義大利國民車的象徵，更是無限創造力的靈感源頭。