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Volvo「煞車軟體瑕疵」籲車主勿用單踏板模式　台灣受影響名單曝

▲新年式Volvo EX40、EC40官網上架。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo煞車模組瑕疵海外召修逾1.4萬輛，台灣也有112輛受影響。（圖／翻攝自Volvo）

記者林鼎智／綜合報導

Volvo近日於海外發布召修，主因是煞車控制模組軟體瑕疵，可能有煞車失靈的風險，原廠也建議受影響車主在未更新韌體前，停止使用B模式或One Pedal單踏板模式。根據NHTSA美國國家公路交通安全管理局文件，受影響車輛達14,014輛。

此次海外召修的車輛編號為25V392000，受影響Volvo車型涵蓋2020-2026年的S60、V60、S90、XC60、XC90、XC40、EX40、EX40C40等，在3.5.14軟體版本車輛的煞車控制模組可能出現問題，恐有失去煞車功能的風險。Volvo表示，當車輛下坡滑行至少1分40秒後才會出現問題，不過大多數道路較少有這麼長的下坡，比較容易發生在下山或駛出山谷的長途高速公路，Volvo將透過實體召修、或OTA遠端韌體更新的方式改正瑕疵。

▲Volvo XC90 T8 inscription。（圖／記者林鼎智攝）

▲▲Volvo原廠呼籲在為更新軟體版本前，車主請勿使用B模式、單踏板模式。（圖／資料照）

台灣市場方面國際富豪汽車也接獲原廠通知，針對3.5.14軟體版本進行煞車系統軟體修正，受影響車型共112台，分別為：
2023年9月-2025年4月的V60 T8、XC60 T8、XC90T8等PHEV車型
2024年4月-2025年4月的EC40、EX40等電動車型

Volvo國際富豪在第一時間展開召回改正作業，車主可安排回廠更新、或透過OTA升級至新版本軟體，預計在7月底前對外發出公告。

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