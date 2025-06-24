速霸陸展開「光纖感測自駕技術」示範實驗　偵測其他車輛更準確

▲日本速霸陸與建設公司、大阪市合作，將在通往大阪世博會園區的道路上，利用光纖感測技術進行道路車輛協同自動駕駛示範實驗。（圖／翻攝自Subaru，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本速霸陸（Subaru）與鹿島建設、大阪市合作，將在2025日本世界博覽會的路面鋪設光纖感測器電纜，屆時將利用光纖感測技術進行自動駕駛車輛協同通訊的示範實驗。

為了實現未來自動駕駛的願景、並減少交通事故，速霸陸與鹿島建設自2024年9月起就在位於北海道的速霸陸研究實驗中心美深試驗場進行測試，在試驗場的高速周環道，利用光纖感測技術與速霸陸的協同自動駕駛技術進行試驗，並經過當地冬季雪地測試，實現道路兩側光纖數據低延遲、高準確的通訊功能。

▲速霸陸自去年9月起就在北海道的速霸陸研究實驗中心美深試驗場進行測試，實現道路兩側光纖數據低延遲、高準確的通訊功能。



目前雙方已在通往世博園區的阪神高速公路上鋪設光纖感測器電纜，透過在柏油路面的兩側內部鋪設光纖，屆時接駁巴士及測試車輛將沿著該路段行駛，透過測量道路承載車輛所引起的震動、進行統計及道路狀況監控，同時自動駕駛測試車輛也能透過該資訊獲取相對車輛位置訊息，這也是日本首次在測試場、高速公路上進行光纖感測技術的道路車輛協同自動駕駛示範實驗。

▲這項技術是在路面兩側內部鋪設光纖，透過測量道路負載車輛所引起的震動、統計進行道路監控，同時自動駕駛測試車輛也能透過該資訊獲取車輛位置訊息。