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Suzuki「全新旅行重機」車名曝？以GSX-8S為基礎、最快11月亮相

▲Suzuki GSX-8S。（圖／翻攝自Suzuki）

▲在推出GSX-8S街車、GSX-8R街跑車後，Suzuki也打算擴大陣容，以GSX-8系列的平台、動力推出新款中量級旅行重機。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Suzuki二輪部門在推出GSX-8S、GSX-8R中量級雙缸街車／街跑車後，最近也傳出將以GSX-8車系的平台，推出新款中量級運動旅行重機，可視為是GSX-S1000GX的入門版，預料同級競爭對手將包括川崎Versys650、Yamaha Tracer 7、BMW F900 XR等。

據了解，在CARB加州空氣資源委員會文件資料中，已出現「GSX-8T」、「GSX-8TT」兩款車型認證，雖然目前還不清楚，但車型名稱中的「T」很可能代表Touring旅行車，具有整流罩、更直立舒適的騎乘姿勢；至於GSX-8TT則可能是更高階的版本，具有大型電動風鏡、甚至是後箱、電子懸吊系統等配備。

▲GSX-S1000GX。（圖／翻攝自Suzuki）

▲GSX-S1000GX。（圖／翻攝自Suzuki）

▲文件中曝光的GSX-8T、GSX-8TT很可能是Touring旅行車，可視為是定位在GSX-S1000GX的中排量機種，具有整流罩、更直立舒適的騎姿設定，圖為GSX-S1000GX。（圖／翻攝自Suzuki）

預料這兩款新車都將以GSX-8車系的車架、動力為基礎，包括776c.c.水冷並列雙缸（83匹／7.95公斤米扭力）、5吋全彩液晶儀表、進退快排、循跡防滑等，提供騎乘樂趣及高容錯性的中量級旅行重機，預計最快在今年11月的EICMA米蘭車展就會亮相。

▲Suzuki GSX-8S。（圖／翻攝自Suzuki）

▲GSX-8S。（圖／翻攝自Suzuki）

▲在同車架、動力基礎下，GSX-8T、GSX-8TT預料將同樣採用776c.c.水冷並列雙缸、5吋全彩液晶儀表、進退快排、循跡防滑等配置。

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