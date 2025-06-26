小米電動休旅YU7「3分鐘賣出20萬輛」　買家全一次付清預定

▲小米YU7。（圖／翻攝自小米）



記者鄒鎮宇／綜合報導

小米（Xiaomi）26日晚間推出「首款電動休旅」YU7，以3種車型進行販售，價格從25.35萬人民幣(折新台幣約103.2萬）至32.99萬人民幣（折新台幣約134.3萬）。沒想到，開賣3分鐘就銷售20萬輛，讓不少網友震驚。

小米汽車在微博發文表示，「小米YU7 3分鐘，大訂突破20000台，感謝大家的支持」。據悉，大訂為預購商品時，一次性支付商品全額。

大陸網友看完紛紛留言，「多打了個0嗎」、「鬧呢，su7二十四小時88898（台），你3分鐘20W」、「瘋了…26年產能都快賣完了吧」、「確定是20萬，不是2萬」、「真的晚下單一秒都要明年提車了」、「我恨有錢人」、「有的車從誕生到消亡，都沒摸到這3分鐘的數字」、「這是20多萬呀，弄得跟1999一樣」。

據悉，小米YU7電動休旅除了有寒武岩、熔岩橙、寶石綠、鈦金屬銀（預售最多人選）之外，此次再增添5款新色，包括珍珠白、影青色、流金粉、丹霞紫、深海藍塗裝，使YU7共多達9款車色。

新YU7共有標準版、Pro、Max版3車型，標準版採單馬達後驅，搭載96.3kWh磷酸鐵鋰電池，具有320匹最大馬力、CLTC最大續航力達835公里；Pro版以上皆為雙馬達全驅，採鋰三元電池，其中Max版最大馬力達690匹、靜止加速破百3.23秒。

小米YU7車型售價

標準版：25.35萬人民幣(折新台幣約103.2萬）

Pro：27.99萬人民幣（折新台幣約113.9萬）

Max：32.99萬人民幣（折新台幣約134.3萬）