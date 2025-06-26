小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」！碳纖維好料上身、只有100台

▲為慶祝拿下紐柏林賽道最速量產電動車，小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」，售價81.49萬人民幣，折合新台幣332.7萬。（圖／翻攝自小米）

記者林鼎智／綜合報導

為慶祝SU7 Ultra成為紐柏林賽道量產最速電動車，小米今（26）日也推出SU7 Ultra紐北限量版，提供2025版限量10台、車型永久限量100台，售價81.49萬人民幣，折合新台幣332.7萬。

小米也公布SU7 Ultra的紐柏林賽道成績，其中在「量產車」的單圈成績為7分04.957秒，領先Rimac Nevera、保時捷Taycan Turbo GT with Weissach Package，在不分量產、原型車中排名第19；而小米也公布SU7 Ultra Prototype原型車（非量產）的單圈成績，單圈6分22.091秒，排名紐柏林賽道最速第3，僅次於福斯ID.R（6分05.336）、保時捷919 Hybrid EVO（5分19.546秒）。

▲小米SU7 Ultra打敗Rimac、保時捷奪下「紐柏林賽道量產最速電動車」，至於在原型車方面，也在紐北最速榜單第3名。



此次小米SU7 Ultra紐北限量版具有賽道專業套裝、碳纖維雙風道前艙蓋、碳纖維尾翼、碳纖維車底護板、Sparco Competition H-2高性能碳纖維賽車桶椅、6點式競賽安全帶、鋼製防滾籠（半幅）。

▲SU7 Ultra紐北限量版具有碳纖維雙風道前艙蓋、碳纖維尾翼、Sparco Competition H-2高性能碳纖維賽車桶椅等好料。



除了SU7 Ultra紐北限量版外，小米還推出賽道專業套裝供SU7 Ultra車主加裝，專業賽道裝容包括倍適登EVO R避震、Endless高性能來令片、21吋鍛造輪圈（前265/35、後325/30，搭配倍耐力P Zero Trofeo RS），另外還包括1.7平方公尺碳纖維車頂、碳纖維後輪眉，定價10萬元人民幣（折新台幣約40.8萬）。

▲小米還推出賽道專業套裝，包括倍適登避震器、鍛造輪圈、高性能來令片、碳纖維車頂等，定價10萬元人民幣（折新台幣約40.8萬）。