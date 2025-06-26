ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」！碳纖維好料上身、只有100台

▲小米SU7 Ultra紐北限量版。（圖／翻攝自小米）

▲為慶祝拿下紐柏林賽道最速量產電動車，小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」，售價81.49萬人民幣，折合新台幣332.7萬。（圖／翻攝自小米）

記者林鼎智／綜合報導

為慶祝SU7 Ultra成為紐柏林賽道量產最速電動車，小米今（26）日也推出SU7 Ultra紐北限量版，提供2025版限量10台、車型永久限量100台，售價81.49萬人民幣，折合新台幣332.7萬。

小米也公布SU7 Ultra的紐柏林賽道成績，其中在「量產車」的單圈成績為7分04.957秒，領先Rimac Nevera、保時捷Taycan Turbo GT with Weissach Package，在不分量產、原型車中排名第19；而小米也公布SU7 Ultra Prototype原型車（非量產）的單圈成績，單圈6分22.091秒，排名紐柏林賽道最速第3，僅次於福斯ID.R（6分05.336）、保時捷919 Hybrid EVO（5分19.546秒）。

▲小米SU7 Ultra紐北限量版。（圖／翻攝自小米）

▲小米SU7 Ultra紐北限量版。（圖／翻攝自小米）

▲小米SU7 Ultra打敗Rimac、保時捷奪下「紐柏林賽道量產最速電動車」，至於在原型車方面，也在紐北最速榜單第3名。

此次小米SU7 Ultra紐北限量版具有賽道專業套裝、碳纖維雙風道前艙蓋、碳纖維尾翼、碳纖維車底護板、Sparco Competition H-2高性能碳纖維賽車桶椅、6點式競賽安全帶、鋼製防滾籠（半幅）。

▲小米SU7 Ultra紐北限量版。（圖／翻攝自小米）

▲小米SU7 Ultra紐北限量版。（圖／翻攝自小米）

▲SU7 Ultra紐北限量版具有碳纖維雙風道前艙蓋、碳纖維尾翼、Sparco Competition H-2高性能碳纖維賽車桶椅等好料。

除了SU7 Ultra紐北限量版外，小米還推出賽道專業套裝供SU7 Ultra車主加裝，專業賽道裝容包括倍適登EVO R避震、Endless高性能來令片、21吋鍛造輪圈（前265/35、後325/30，搭配倍耐力P Zero Trofeo RS），另外還包括1.7平方公尺碳纖維車頂、碳纖維後輪眉，定價10萬元人民幣（折新台幣約40.8萬）。

▲小米SU7 Ultra紐北限量版。（圖／翻攝自小米）

▲小米還推出賽道專業套裝，包括倍適登避震器、鍛造輪圈、高性能來令片、碳纖維車頂等，定價10萬元人民幣（折新台幣約40.8萬）。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車小米Xiaomi電動跑車SU7 Ultra紐北限量版限量單圈最速保時捷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【噴2公尺高！】屏東萬丹泥火山今年首噴發！　4處噴口泥漿滾滾

推薦閱讀

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」！碳纖維好料上身、只有100台

小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」！碳纖維好料上身、只有100台

最新文章

小米推「SU7 Ultra紐北限量版」2025-06-26

小米「首款電動休旅」YU7開賣2025-06-26

「Volvo主力休旅」銷量突破270萬2025-06-26

「TOYOTA Vios」撞擊TNCAP成績出爐2025-06-26

「義大利超迷你電動車」爆紅2025-06-26

福特「新7人座休旅」登場2025-06-26

保時捷跑車魂與都會派2025-06-26

「TOYOTA RAV4化身皮卡休旅」引關注2025-06-26

TOYOTA全新「2.0升渦輪引擎」將量產2025-06-26

Opel性能鋼砲推限量版全球僅40台2025-06-26

熱門文章

小米「首款電動休旅」YU7開賣2025-06-26

三菱「全新7人座休旅」預告2025-06-25

福特「新7人座休旅」登場2025-06-26

TOYOTA全新「2.0升渦輪引擎」將量產2025-06-26

「TOYOTA全新休旅」空間升級更能裝2025-06-24

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊2025-06-25

現代「7人座MPV」今年推新改款2025-06-24

小米推「SU7 Ultra紐北限量版」2025-06-26

台灣「Mazda新CX-60休旅」準備上市2025-06-25

Koenigsegg「新神獸超跑」亮相2025-06-25

相關新聞

小米電動休旅YU7「3分鐘賣出20萬輛」　買家全一次付清預定

小米電動休旅YU7「3分鐘賣出20萬輛」　買家全一次付清預定

小米「首款電動休旅」YU7開賣！3車型、折新台幣103.2萬起

小米「首款電動休旅」YU7開賣！3車型、折新台幣103.2萬起

「Volvo主力休旅」銷量破270萬輛！打敗起家旅行車、明年出電動版

「Volvo主力休旅」銷量破270萬輛！打敗起家旅行車、明年出電動版

「台東一遊未盡」可抽油電車　活動即將截止

「台東一遊未盡」可抽油電車　活動即將截止

TOYOTA全新「2.0升渦輪引擎亮相」準備量產！馬力至少400匹

TOYOTA全新「2.0升渦輪引擎亮相」準備量產！馬力至少400匹

讀者迴響

熱門文章

小米「首款電動休旅」YU7開賣！3車型、折新台幣103.2萬起

小米「首款電動休旅」YU7開賣！3車型、折新台幣103.2萬起

折合新台幣40萬有找！三菱「全新7人座休旅」預告　台灣今年先上5人座

折合新台幣40萬有找！三菱「全新7人座休旅」預告　台灣今年先上5人座

福特「新7人座休旅」登場！2.3、3.0升雙動力主打強悍越野

福特「新7人座休旅」登場！2.3、3.0升雙動力主打強悍越野

TOYOTA全新「2.0升渦輪引擎亮相」準備量產！馬力至少400匹

TOYOTA全新「2.0升渦輪引擎亮相」準備量產！馬力至少400匹

「TOYOTA全新休旅」空間升級更能裝！台灣今年導入標準款

「TOYOTA全新休旅」空間升級更能裝！台灣今年導入標準款

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊

現代「7人座MPV」今年推新改款！全新導入動力不吃油改吃電

現代「7人座MPV」今年推新改款！全新導入動力不吃油改吃電

小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」！碳纖維好料上身、只有100台

小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」！碳纖維好料上身、只有100台

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366