小米「首款電動休旅」YU7開賣！3車型、折新台幣103.2萬起

▲小米公布「首款電動休旅」YU7售價，共有標準版、Pro、Max三車型，售價自25.35萬人民幣，折合新台幣約103.2萬起。（圖／翻攝自小米，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

小米（Xiaomi）今（26）日晚間舉行「小米人車家全生態發布會」，除了釋出13款新品、小米AI眼鏡之外，其中於5月底發表的「首款電動休旅」YU7也正式公布售價！新YU7共有3車型，售價自25.35萬人民幣，折合新台幣約103.2萬起。

小米YU7車型售價

標準版：25.35萬人民幣(折新台幣約103.2萬）

Pro：27.99萬人民幣（折新台幣約113.9萬）

Max：32.99萬人民幣（折新台幣約134.3萬）

▲小米YU7於今（26）日晚間2200開賣，訂金只要5,000元人民幣（折新台幣約2.3萬）

小米YU7電動休旅除了有寒武岩、熔岩橙、寶石綠、鈦金屬銀（預售最多人選）之外，此次再增添5款新色，包括珍珠白、影青色、流金粉、丹霞紫、深海藍塗裝，使YU7共多達9款車色。

▲除了上次發表的4款車色外，小米YU7再增添5款塗裝，內裝則有4色可選。



新YU7標配19吋輪圈，另外可選配2款20吋、21吋輪圈（前245、後275mm）、21吋鍛造輪圈（具懸浮輪圈孔蓋），內裝也再增添4款顏色選擇，全車具有Nappa真皮皮革、雙前座零重力座椅，具有一鍵仰躺、10點按摩功能，以及135度電調後座座椅。

▲新YU7標配19吋輪圈，最大可選配至21吋，車內採雙前座零重力按摩座椅、135度電動後座椅，另外也有車載冰箱、密碼手套箱等設計。



小米YU7車長4,999mm、車寬1,996mm、車高1,600mm，軸距達3,000mm，並具有0.245Cd超低風阻係數。座艙部分則整合小米自家Hyper Operating System系統，可與小米手機、小米手環、智慧家電連結，並具有橫貫前擋風玻璃的曲面顯示螢幕。空間表現上，YU7具有141L前置物箱、4.6L車載智能冰箱、後行李廂則可來到678-1,970L。

▲新YU7共有3車型，最大續航可達835公里，其中Max版最大馬力為690匹，3.23秒加速破百。



新YU7共有標準版、Pro、Max版3車型，標準版採單馬達後驅，搭載96.3kWh磷酸鐵鋰電池，具有320匹最大馬力、CLTC最大續航力達835公里；Pro版以上皆為雙馬達全驅，採鋰三元電池，其中Max版最大馬力達690匹、靜止加速破百3.23秒。