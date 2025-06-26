「TOYOTA RAV4化身皮卡休旅」引關注！原廠將推出全新車鎖定入門級距

▲TOYOTA海外高層評估推出全新入門皮卡，讓RAV4皮卡車引起不少遐想。（圖／翻攝自《Digimods Design》）

記者徐煜展／綜合報導

近日海外釋出TOYOTA RAV4 改為皮卡休旅的預想圖，引發全球車迷熱議。以6代RAV4為構想，融入皮卡架構與越野風格設計。值得注意的是，TOYOTA原廠也已透露，正積極評估推出一款全新入門級皮卡車型，將成為品牌產品線的生力軍！

預想圖RAV4皮卡採用雙廂4門設計，搭配短軸貨斗與加寬黑色輪拱，車尾則加入貫穿式 LED 尾燈組與粗獷後保桿，整體視覺效果兼具時尚休旅的現代感與皮卡實用性。車側線條延續 RAV4的高腰身設計，展現強烈運動氣息，營造出一種跨界風格的都市越野型皮卡輪廓。

▲原廠考慮推出全新入門皮卡，尺碼介於Corolla Cross、RAV4之間。

事實上，近日TOYOTA高層對外訪談時透露，正在考慮推出一款全新定位的小型皮卡，將採用 TNGA-C 平台打造，與Corolla Cross或是RAV4 等車型共用架構。這款新世代皮卡將主打北美、南美及亞洲部分市場，鎖定對手福特Ford Maverick等競品，訴求更輕巧的車身尺碼、更低的入手門檻，以及更符合都市使用的靈活機能。