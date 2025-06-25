TOYOTA 60年老車身價「飆漲新台幣2,100萬」！稀有左駕僅跑150公里里程

▲TOYOTA經典2000GT即將在國外拍賣，成交上看2,100萬。（圖／翻攝自《RM Sotheby’s 》）

記者徐煜展／綜合報導

擁有極高歷史地位的日本經典跑車TOYOTA 2000GT，再次登上拍賣舞台，並以極罕見的左駕版本吸引全球藏家關注。該輛1967年出廠的TOYOTA 2000GT 將於 RM Sotheby’s拍賣網正式拍賣，預估成交價格將突破1億日圓，折合新台幣2,100萬，創下新一波市場熱潮。

▲TOYOTA 2000GT左駕版稀有，僅有62輛外銷海外。

TOYOTA 2000GT 為日本汽車史上首款進軍國際的高性能雙門跑車，全球僅生產 337 輛，其中左駕版本僅有 62 輛，是當年為北美市場特別打造的稀有規格。本次拍賣的車輛車架號為 MF10-10100，亦是編號第100號作品，極具代表性與收藏價值。

本車外觀為經典「Solar Red」紅色塗裝，內裝則採用Yamaha打造的紫檀木飾板與桃花心木方向盤，盡顯當年匠人手工質感。搭載由Yamaha所開發的 2.0 升直列六缸自然進氣引擎，具備約 150 匹最大馬力，結合五速手排變速系統與限滑差速器，堪稱日本工藝與性能的巔峰之作。

▲外觀經過翻新處理，且里程僅有150公里。

車輛過往由美國傳奇賽車手Otto Linton 擁有超過30年，2006年由專業單位 My Line Exotics 完成全車翻新，車況極為優異，近年來僅行駛約 150 公里，幾乎接近新車狀態。