「TOYOTA、LEXUS全新雙門跑車」上路測試！搭載V8渦輪油電動力

▲TOYOTA、LEXUS雙門跑車於美國道路被捕獲。（圖／翻攝自IG@jonnylieberman）

記者徐煜展／綜合報導

前身來自TOYOTA GR GT3概念跑車，未來可能會先以LEXUS LFR作為市售量產販售，這款TOYOTA、LEXUS全新的雙門跑車日前已在美國加州山路被直擊，暗示已經離量產上市不遠了。

▲LEXUS LFR來自TOYOTA GR GT3概念跑車。（圖／翻攝自TOYOTA）

傳聞的LEXUS LFR全新跑車現身測試，測試團隊還高調請來賓士AMG GT一同路試，似乎將賓士AMG GT作為假想敵對手。從畫面可見，LFR採低趴車身，線條寬闊，即便外層包裹偽裝貼紙，仍難掩其跑格魅力。

自2022 年 Toyota GR GT3概念車亮相後，外界預測量產版將以LEXUS品牌推出，而日前豐田集團更多次在賽道測試全新V8引擎，該引擎不排除結合油電系統，將搭載在未來的LEXUS LFR跑車。

▲LFR將比過去的LFA更親民。

全新LFR有不少車迷與經典的LFA做比較，但實際市場定位應低於LFA，當時LEXUS LFA售價為37.5萬美金，折合新台幣1,113萬，而量產的LFR售價可能落在美金15～20萬左右，折合新台幣445～593萬。