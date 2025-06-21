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TOYOTA「入門小型MPV」睽違11年將改款　雙滑門、增1.2油電動力

▲TOYOTA Roomy。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA「小型入門MPV」Roomy先前受到大發造假風波延後改款，不過最近日媒也揭露大改款資訊，將具有e-Smart Hybrid油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA，圖為現行款，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

先前受到大發（Daihatsu）造假風波，導致大改款時程延後的TOYOTA Roomy，最近日媒《最新自動車情報》也揭露改款資訊，雖然上市時程要等到2027年6月，但這款小型入門MPV也將迎來e-Smart Hybrid油電動力，大幅提升燃油效率。

現行款TOYOTA Roomy於2016年11月上市，在睽違11年後迎來大改款，屆時新車將搭載大發DNGA平台，車格也更放大，來到車長3730mm、車寬1,670mm、車高1,735mm，軸距2,520mm。

▲TOYOTA Roomy大改款預想圖。（圖／翻攝自《最新自動車情報》）

▲日媒《最新自動車情報》也釋出大改款Roomy預想圖，車格將更放大。（圖／翻攝自《最新自動車情報》）

外觀上維持方正造型，換上新的保桿樣式、大型水箱護罩及新款頭燈及日行燈設計，並採用雙側滑門設計，提高便利性；座艙也重新設計，在軸距增加30mm下更寬敞，搭配新款儀表、10.5吋中控螢幕，具有Type-C電源孔、Daihatsu Connect連接功能，可支援SmartDevice Line、Apple Carplay／Android等。

動力方面，新一代Roomy將捨棄現行款1.0升3缸汽油自然進氣（69匹／9.4公斤米扭力）、1.0升3缸汽油渦輪（98匹／14.3公斤米扭力）的動力編成，將改採排氣量更大的1.2升3缸汽油引擎，以及1.2升e-Smart Hybrid油電動力，後者將具有WLTC 27km／L的平均油耗表現。

▲TOYOTA Roomy。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大改款Roomy將搭載DNGA平台，除了排氣量加大至1.2升外，也會提供1.2升e-Smart Hybrid油電動力。

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關鍵字：汽車MPV入門小型TOYOTARoomy改款油電e-Smart Hybrid日系

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