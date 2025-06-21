Honda「家用7人座MPV」進軍東南亞　增左駕版有望頂替Odyssey

▲Honda Step WGN將進軍東南亞市場，在多了左駕版本下也增添導入台灣市場的可能性。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Honda「大空間7人座MPV」Step WGN在今年日規新增車型外，原廠也積極讓這款家用MPV進軍東南亞市場，據了解目前已在印尼展開預售、預計7月將正式上市，若順利成真將使Step WGN也有左駕版，讓Step WGN有導入更多市場的可能。

▲Step WGN軸距 2,890mm，日本原廠也稱該車是「Honda最大車室空間」的車型。



現行第6代Honda Step WGN車身尺碼為4,830mm x 1,750mm x 1,840 mm、軸距2,890mm，在簡潔設計下也是「Honda最大車室空間」的車型，目前日規共有Air、Air EX、Spada三款車型，並且有4人座、7人座選擇，在具有10.2吋數位儀表、11.4吋中控螢幕、Honda Sensing駕駛輔助系統、側滑門、第2排獨立座椅及可前後滑移等機能下，一直是熱門暢銷MPV產品。

▲先前也曾傳出Freed、Step WGN都在台灣本田評估名單內，將填補Odyssey退場後的7人座MPV空缺。



動力部分，Step WGN共有1.5升VTEC汽油渦輪引擎（150匹／20.7公斤米扭力）與2.0升e:HEV油電引擎（184匹／32.1公斤米扭力），後者具有WLTC平均油耗19.5-20km／L，預料左駕東南亞版本將以油電動力為主。

至於台灣市場方面，台灣本田在Odyssey退場後，7人座MPV一直是空缺狀態，在Hyundai Custin無對手、且市場反應不錯下，先前也傳出包括Freed、Step WGN都在評估名單中，在Step WGN進軍東南亞市場下，後續是否有望導入台灣值得期待。

▲Step WGN共有1.5升VTEC汽油渦輪引擎（150匹／20.7公斤米扭力）與2.0升e:HEV油電引擎（184匹／32.1公斤米扭力），預料左駕版將以油電動力為主。