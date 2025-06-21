ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda「家用7人座MPV」進軍東南亞　增左駕版有望頂替Odyssey

▲新年式HONDA Step WGN日本開賣！追加推出多功能的4人座新車型。（圖／翻攝自HONDA）

▲Honda Step WGN將進軍東南亞市場，在多了左駕版本下也增添導入台灣市場的可能性。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda「大空間7人座MPV」Step WGN在今年日規新增車型外，原廠也積極讓這款家用MPV進軍東南亞市場，據了解目前已在印尼展開預售、預計7月將正式上市，若順利成真將使Step WGN也有左駕版，讓Step WGN有導入更多市場的可能。

▲新年式HONDA Step WGN日本開賣！追加推出多功能的4人座新車型。（圖／翻攝自HONDA）

▲Step WGN軸距 2,890mm，日本原廠也稱該車是「Honda最大車室空間」的車型。

現行第6代Honda Step WGN車身尺碼為4,830mm x 1,750mm x 1,840 mm、軸距2,890mm，在簡潔設計下也是「Honda最大車室空間」的車型，目前日規共有Air、Air EX、Spada三款車型，並且有4人座、7人座選擇，在具有10.2吋數位儀表、11.4吋中控螢幕、Honda Sensing駕駛輔助系統、側滑門、第2排獨立座椅及可前後滑移等機能下，一直是熱門暢銷MPV產品。

▲新年式HONDA Step WGN日本開賣！追加推出多功能的4人座新車型。（圖／翻攝自HONDA）

▲Honda Step WGN新增車型、特仕版。（圖／翻攝自Honda）

▲先前也曾傳出Freed、Step WGN都在台灣本田評估名單內，將填補Odyssey退場後的7人座MPV空缺。

動力部分，Step WGN共有1.5升VTEC汽油渦輪引擎（150匹／20.7公斤米扭力）與2.0升e:HEV油電引擎（184匹／32.1公斤米扭力），後者具有WLTC平均油耗19.5-20km／L，預料左駕東南亞版本將以油電動力為主。

至於台灣市場方面，台灣本田在Odyssey退場後，7人座MPV一直是空缺狀態，在Hyundai Custin無對手、且市場反應不錯下，先前也傳出包括Freed、Step WGN都在評估名單中，在Step WGN進軍東南亞市場下，後續是否有望導入台灣值得期待。

▲Honda Step WGN。（圖／翻攝自Honda）

▲Step WGN共有1.5升VTEC汽油渦輪引擎（150匹／20.7公斤米扭力）與2.0升e:HEV油電引擎（184匹／32.1公斤米扭力），預料左駕版將以油電動力為主。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車MPV左駕7人座HondaStep WGN左駕印尼東南亞空間本田

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【近百人受困】八仙山遊樂區邊坡土石崩落　近百名遊客、員工受困

推薦閱讀

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

Honda「家用7人座MPV」進軍東南亞　增左駕版有望頂替Odyssey

Honda「家用7人座MPV」進軍東南亞　增左駕版有望頂替Odyssey

最新文章

Honda家用7人座MPV進軍東南亞2025-06-21

【周焦點】四輪、二輪多款新車上市2025-06-21

凱迪拉克霸氣休旅變破千匹公路飛彈2025-06-21

義大利車廠推續航力600KM電動重卡2025-06-21

PEUGEOT、CITROËN巴黎冷氣健診2025-06-20

BMW天然纖維材質取得突破2025-06-20

台灣山葉預告「2025重機展」陣容2025-06-20

布萊德彼特、查寧塔圖開拍曼島TT2025-06-20

BMW「增程版電動車」將復活2025-06-20

Suzuki Jimny歐洲推最終紀念版2025-06-20

熱門文章

台灣山葉預告「2025重機展」陣容2025-06-20

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！2025-06-19

日本三菱FUSO、HINO商用車合併2025-06-11

義大利車廠推續航力600KM電動重卡2025-06-21

TOYOTA全新「7人座MPV」傳今年10月量產2025-06-17

凱迪拉克霸氣休旅變破千匹公路飛彈2025-06-21

台灣大改款「速霸陸Forester」今年提前見2025-06-20

Mazda 3推入門款「搭載1.5升引擎」2025-06-20

Volvo新增音響模式EX90將首搭2025-06-19

新Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣將上市2025-06-17

相關新聞

【周焦點】國產油電休旅90萬內　Skoda旗艦車上市　HONDA新重機開賣

【周焦點】國產油電休旅90萬內　Skoda旗艦車上市　HONDA新重機開賣

凱迪拉克霸氣7人座休旅「變身破1000匹公路飛彈」！狂暴進化經久耐用

凱迪拉克霸氣7人座休旅「變身破1000匹公路飛彈」！狂暴進化經久耐用

義大利卡車大廠「推續航力600KM電動重卡」！充電1小時就有80％

義大利卡車大廠「推續航力600KM電動重卡」！充電1小時就有80％

碳纖維車頂bye？BMW天然纖維應用取得突破　將投入量產車減碳

碳纖維車頂bye？BMW天然纖維應用取得突破　將投入量產車減碳

台灣山葉預告「2025重機展」陣容　天字第一號摩托車首度登台！

台灣山葉預告「2025重機展」陣容　天字第一號摩托車首度登台！

讀者迴響

熱門文章

台灣山葉預告「2025重機展」陣容　天字第一號摩托車首度登台！

台灣山葉預告「2025重機展」陣容　天字第一號摩托車首度登台！

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！上市不到一個月訂單爆量

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！上市不到一個月訂單爆量

日本商用車震撼彈！三菱FUSO、HINO宣布合併、新公司明年4月營運

日本商用車震撼彈！三菱FUSO、HINO宣布合併、新公司明年4月營運

義大利卡車大廠「推續航力600KM電動重卡」！充電1小時就有80％

義大利卡車大廠「推續航力600KM電動重卡」！充電1小時就有80％

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

凱迪拉克霸氣7人座休旅「變身破1000匹公路飛彈」！狂暴進化經久耐用

凱迪拉克霸氣7人座休旅「變身破1000匹公路飛彈」！狂暴進化經久耐用

台灣大改款「速霸陸Forester」今年提前見！TOYOTA油電加持日本賣爆

台灣大改款「速霸陸Forester」今年提前見！TOYOTA油電加持日本賣爆

Mazda 3推入門款「搭載1.5升引擎」！海外售價折合新台幣83萬

Mazda 3推入門款「搭載1.5升引擎」！海外售價折合新台幣83萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366