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義大利卡車大廠「推續航力600KM電動重卡」！充電1小時就有80％

圖文／7Car 小七車觀點

義大利商用車品牌 Iveco 近日正式發表旗下最新電動重型卡車 S-eWay Artic，為現代長途與區域運輸任務提供零排放解決方案。新車配備高達 603 kWh 的 LFP 鋰鐵電池模組，具備 97% 可用能量與最長 600 公里的續航里程，展現品牌邁向淨零運輸的實質行動。

續航力高達 600 公里　Iveco 推出全新電動長途重卡 S-eWay Artic

S-eWay Artic 建構於既有 S-Way 柴油版本的成功平台之上，搭載由 FPT Industrial 研發的 eAxle 電動驅動軸，可持續輸出 480 kW 功率，並透過簡化傳動結構減少能量損失，達成更高效率與節能表現。車輛以 4x2 配置打造，標配全氣壓懸吊，提供更佳的行路舒適性，同時也可選配 ePTO 電力輸出功能，滿足冷鏈等特殊運輸需求。

在電池系統方面，S-eWay 採用三組橫向配置的 LFP 電池模組，總電量高達 603 kWh，從 20% 充至 80% 僅需 60 分鐘，並配備先進熱控技術，確保在 -30°C 至 45°C 的各種氣候條件下都能穩定運作。IVECO 並承諾此電池具備 12 年壽命與 70% 容量保留，確保長期使用的穩定性與投資回報。

車身設計方面，S-eWay Artic 採用延伸型 AeroCab 空氣力學駕駛艙，兼顧現有半拖車相容性與最佳風阻表現，並保有 3,932 mm 軸距與 9 噸前軸負重能力，進一步提升車輛配置彈性與續航效率。內裝延續 S-Way 一貫設計語彙，另導入專屬 EV HMI 介面，即時顯示電耗與續航資訊，協助駕駛人掌握行車狀況。

Iveco 亦同步推出一整套電動商用車專屬服務與工具，包括智慧充電套件 eCharge Packs、智慧路線規劃系統 Smart Routing、車隊管理平台 Iveco ON 與專為駕駛設計的 Easy App 應用程式。加上提供金融與保險整合方案的 IVECO CAPITAL，全面支援車隊邁向電動化轉型。首批 S-eWay Artic 預計將於 2026 年交付。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：IvecoS-eWayArtic電動卡車貨車曳引車拖車商用車汽車新車

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