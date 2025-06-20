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布萊德彼特、查寧塔圖開拍「曼島TT」　最危險2輪賽事搬上大螢幕

▲布萊德彼特演出全新動作鉅片《F1電影》。（圖／華納提供）

▲除了即將上映的《F1電影》外，布萊德彼特也將與查寧塔圖攜手拍攝二輪賽事「曼島TT」的電影及紀錄片。（圖／華納提供）

記者林鼎智／綜合報導

除了6／25即將在台上映的《F1電影》（F1 The Movie）外，知名男星布萊德彼特（Brad Pitt）也將跨足2輪賽事電影，將與查寧塔圖（Channing Tatum）攜手拍攝曼島TT賽事（Isle of Man TT）的電影及紀錄片。

目前已著手開拍的曼島TT賽事電影、紀錄片將由Amazon MGM Studios雅馬遜米高梅、Tatum工作室、Pitt的Plan B工作室及Entertainment 360工作室聯合製作，雖然還不清楚電影情節，不過作為全球知名的曼島TT賽事，過去也有相當多的故事題材可參考。

▲曼島TT。（圖／翻攝自iomttraces.com）

▲曼島TT最早起源於1904年，是唯一以封閉公共賽道為主的二輪賽事。（圖／翻攝自曼島TT官網，以下同）

記錄片方面，則是在去年曼島TT賽事期間拍攝，據了解由於製片方與賽事主辦方達成獨家合作，具有參賽車手的接觸機會，該紀錄片共有4集、每集45分鐘，主要以人物為主軸，呈現曼島TT車手追逐夢想的過程。近年曼島TT賽事也有一項重要里程碑，Michael Dunlop在2024年超越了自己的叔叔Joey Dunlop（26次），成為史上勝場次數最多的曼島TT車手，預料他也會是紀錄片的主角之一。

曼島TT賽事最早起源於1904年，也是世上唯一以封閉公共街道為主的二輪賽事，在一般道路且無緩衝區下，被公認為世上最危險的二輪賽事。曼島TT全長60.72公里、共多達200多個彎道，在平均彎速200km／h起跳的情況下，參賽車手必須相當熟悉賽道且具有高度專注力，因此也讓網友以「冠軍在GP，英雄在TT」來形容參賽車手的勇氣。

▲曼島TT。（圖／翻攝自iomttraces.com）

▲Michael Dunlop（圖）在2024年超越自己叔叔Joey Dunlop的紀錄，成為史上獲勝次數最多的曼島TT車手。

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