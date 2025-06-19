Defender推出110 Trophy限定版！專屬2車色、豐富配備將導入來台

▲Defender推出110 Trophy Edition限定版，該特仕車提供兩種專屬車色、並具有豐富專屬配備，台灣捷豹路虎後續將公布導入規格及售價。（圖／翻攝自Defender，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Defender為新世代探險家打造全新競賽舞台，推出Defender Trophy挑戰賽，該挑戰賽將於50多個國家及地區展開，屆時脫穎而出的參賽者將可晉級2026年Defender與保護合作夥伴Tusk攜手傳承保育使命。

為此，原廠也推出Defender 110 Trophy Edition限定版，該車將提供沙光深黃（Deep Sandglow Yellow）、凱西克綠（Keswick Green）2款專屬配色，搭配引擎蓋、車身下半部、煞車卡鉗、後拖車勾等亮黑處理，展現新世代Defender探險精神。

▲Defender 110 Trophy Edition限定版提供沙光深黃、凱西克綠塗裝，並具有專屬Trophy銘牌徽飾、輪圈等。



Defender 110 Trophy Edition限定版也具有全新20吋亮黑鋁圈、深色尾門護板、亮黑輪拱護罩、亮黑前下護板等專為探險而生的配備，並具有專屬Trophy徽飾、專屬車尾銘牌；車內也有Trophy發光車門踏板、檀木黑溫莎皮革座椅、外露式儀表板橫樑、Trophy雷射蝕刻徽飾等。

▲座艙採檀木黑溫莎皮革座椅、發光式車門踏板，另外也有車側爬梯、專屬車頂架等。



另外，為了實現越野性能，Defender 110 Trophy Edition限定版也具有專屬車頂架、黑色展開式車頂梯、亮黑側掛式裝備箱與前後輪經典擋泥板。目前台灣捷豹路虎尚未公布Defender 110 Trophy Edition限定版的導入規格及售價。