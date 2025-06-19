台灣Hyundai導入「Google AI技術助理系統」　修車抓問題更快更準

▲Hyundai南陽實業首創導入Google AI技術助理於售服維修的汽車品牌，透過該AI技術助理系統，可提升維修效率及服務準確性。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在全球數位化趨勢下，Hyundai總代理南陽實業今（19）日宣布，於今年6月在全台授權服務廠導入與Google合作開發的「AI技術助理系統」，成爲台灣汽車產業首創在售後維修流程導入生成式AI的品牌。

南陽此次導入的AI技術助理系統，以Google最新Gemini語言模式為核心，整合Hyundai內部DMS經銷管理系統、原廠技術通報、國內外維修案例、車主手冊及品保資料等，技師只要輸入車型及故障代碼、或以語音提問，即可取得故障診斷建議及相關技術文件，大幅縮短資料搜尋流程，可節省75%查詢時間、提升維修效率及服務準確性。

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南陽實業表示，售後維修作業高度依賴資深技師經驗，難以快速複製及傳承，透過Google Gemini建構的AI助理，可讓新進技師也能快速定位問題、獲得解決建議，提升服務品質並縮短顧客等待時間。

該AI助理系統也內建使用者登入管理、瀏覽紀錄追蹤與資訊安全防護機制，在強化內部營運效率時也確保顧客資料安全無虞。南陽實業也將持續深化AI與雲端技術應用，逐步擴展至銷售、客服與顧客關係管理等層面，打造全通路的智慧顧問式服務模式。