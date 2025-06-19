Audi放緩電動化步調「燃油車續戰到2035年以後」！RS性能款持續供應

圖文／7Car 小七車觀點

原訂 2026 年起僅推出電動車、2033 年全面停產燃油車的 Audi，如今似乎為這項目標按下暫停鍵。現任執行長 Gernot Döllner 日前接受外媒訪問時坦言，內燃機車型仍可能持續生產至 2035 年、甚至更久，並強調一切將視市場需求而定。

▲Audi 現任執行長 Gernot Döllner 坦言內燃機車型仍可能持續生產至 2035 年、甚至更久。

這番談話，正式宣告 Audi 將調整其原訂的純電轉型計畫。回顧 2021 年，當時執行長 Markus Duesmann 宣布 2025 年推出最後一款燃油新車，隔年起僅發表純電車，並預定 2033 年全面終止燃油車生產。如今，在接替 Duesmann、於 2023 年上任的 Döllner 領導下，這條時間軸將被重新規劃。

Döllner 表示，Audi 至少在 2026 年前會持續推出重點新車，這些新產品將為品牌爭取轉型彈性。他也提到：「市場反應會是關鍵，我們可能會繼續提供燃油車七年、八年，甚至十年。」

這項策略調整，與近期 Audi 部分純電車銷售表現欠佳不無關係。以 Q8 e-tron 為例，因市場反應冷淡，原廠已決定停產並關閉其中一條產線。不過也並非所有電動產品都面臨挑戰，2025 年第一季 Audi 純電銷量仍比去年同期成長 30.1%，達到 46,371 輛，超越 Mercedes-Benz（40,706 輛），但仍落後於 BMW（86,449 輛）。

▲Q8 e-tron 因市場反應冷淡，原廠已決定停產並關閉其中一條產線。

未來，Audi 預計推出更入門的電動車型，有望落在 A3 車系定位之下，藉由降低入手門檻來擴大市場接受度，補強 Q4 e-tron 價格偏高的產品空缺。

不過在電動車推廣之外，Audi 並未打算讓燃油陣容淡出市場。像是全新世代 A5、A6 與 Q3 等重點車型，已確定會一路銷售至 2030 年代中期，甚至還會持續提供 S/RS 性能版本。這也讓外界關注，若歐盟如期於 2035 年起禁售新燃油車，Audi 將如何因應。屆時是否會選擇全面停售，或持續為歐盟以外市場供應內燃機車型，目前尚未有明確說法。

其實，這不只是 Audi 面臨的難題。Mercedes-Benz 也在日前公開鬆綁原定的電動化時程表，不再強調 2030 年起在部分歐洲市場只推電動車。而 BMW 則從未設定內燃機停產年限，強調產品選擇與充電基礎建設才是關鍵。

綜觀三大德系豪華品牌動向可以發現，雖然全面電動化仍是大方向，但各品牌也都開始放慢腳步，將更多變數交由市場來決定。Audi 的這波策略調整，正是全球車壇轉型過程中，不可避免的現實回應。