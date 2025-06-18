福斯「Polo GTI敞篷版」雪藏15年首度曝光！成本太高最終未能量產

圖文／7Car 小七車觀點

對於任何一款車型來說，50 週年都具有非凡的意義，而 Volkswagen 也希望 Polo 能夠以此為契機，為這重要時刻畫上圓滿的句號。為了慶祝這款小型掀背車誕生半個世紀，Volkswagen 收錄了一系列值得關注的 Polo 車型，其中最引人注目一款車型是罕見的 Polo GTI 敞篷版，這概念車於 2007 年法蘭克福車展上首次亮相，並展現了一些巧妙的設計。

這輛 Polo GTI Cabrio 概念車是由車身製造商 Karmann 在 2010 年倒閉前負責操刀，雖然該車從未打算作為對外展示車型，但也絕非空想的設計。其工程設計水準，尤其是在車身和車身力學方面，顯示小規模量產是有可行性的。

這輛概念車最顯著的特徵是採用了多功能軟頂設計，織布材質的車頂整合了滑動玻璃天窗和一組玻璃後窗，即便車頂完全閉合，也能營造出半露天的氛圍。這項設計在保留敞篷車氛圍的同時，也提升了車輛的多功能性。並且增加了車內的空間感和亮度，在天空昏暗時尤其實用。

將 Polo 從硬頂掀背車改造成雙門敞篷車，其實不只有拆除車頂那麼簡單。 Karmann 特別重新打造尾門，重新設計了後葉子板，並添加專屬車身部件，使得重新設計的前後保險桿更具運動感，加入更大的進氣口和雙中央排氣口讓這款小型 GTI 更具侵略性。

按下按鈕，紅色織布車頂即可電動折疊。根據車頂收起或啟用狀態，後行李廂可提供 304 公升或 148 公升的空間。車廂可容納四人，並配有可折疊後排座椅來提升實用性。另外 Karmann 也設計了自動翻滾保護系統，以防車輛側翻。

這款概念車是基於第四代 Polo GTI 打造，搭載原廠 1.8 升引擎，可輸出 150 匹最大馬力，並搭配專屬的 17 吋黑色 OZ 鋁圈，並有紅色飾圈點綴，輪距似乎也比普通市售版更寬。

不過即使 Polo GTI Cabrio 設計精良、包裝巧妙，但它最終未能量產。最大原因還是成本問題，因為將掀背車改裝成敞篷車並不便宜，且對於這樣的小眾產品來說，投資報酬率可能會相當不合理。