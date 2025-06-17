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法拉利最新特別版超跑「你是賽車手才能買」！F1技術下放榨880匹

圖文／7Car 小七車觀點

Ferrari 推出 296 Speciale 短短不到兩個月的時間，便宣布推出這款超級跑車的特別版車型，被官方命名為 Piloti Ferrari。

Ferrari 296 Speciale Piloti Ferrari 的設計靈感源自 2023 年和 2024 年連續斬獲 Le Mans 24小時耐力賽 Hypercar 組冠軍的 Ferrari 499P 賽車，其採用的專屬塗裝和，提供四種賽車風格的車身配色，包含 Rosso Scuderia、Blu Tour De France、Nero Daytona以及Argento Nürburgring。車身部分採用源自 499P 賽車的 Giallo Modena 塗裝，前保險桿處含有義大利國旗與手工噴塗的 WEC 標誌，當然車主還可以客製化專屬編號。

內裝方面，座椅採用熱壓成型的黑色 Alcantara 布質包覆，並選用與官方賽車手同款的防火布料。車內碳纖維飾板同樣繡有專屬編號，而金屬腳踏板區域可依客戶需求進行個人化。同時，原廠也提供碳纖維車型銘牌和專屬訂製字樣的碳纖維迎賓踏板。

動力上，296 Speciale 將 V6 雙渦輪增壓引擎的最大輸出提升至 700 cv，搭配 180 cv 的電動馬達，綜效可達 880 cv。動力系統經過原廠重新調校，包含源自 F1 技術的輕量化曲軸與鈦連桿，讓引擎回應更為靈敏。

值得一提的是，這次推出的 Ferrari 296 Speciale Piloti Ferrari 主要是慶祝 Ferrari在國際汽聯世界耐力錦標賽 (WEC) 的成功，並向法拉利客戶賽車手致敬，只為有參與法拉利官方體育活動 (包括競技和非競技) 的客戶才有資格購買。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ferrari法拉利296Speciale超跑跑車汽車新車Piloti賽車賽車手特別版

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