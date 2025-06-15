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福斯「史上最快Golf GTI」正式公開！7分46秒跑完綠色地獄20.8KM

圖文／7Car 小七車觀點

德國汽車大廠 Volkswagen 正式公開全新小改款 Golf GTI 50 週年紀念版的真實面貌，並且宣布該車在 7 分 46.13 秒內跑完了紐柏林賽道，堪稱是史上最快的 Golf GTI。

▲Volkswagen 正式公開全新小改款 Golf GTI 50 週年紀念版的真實面貌。

目前紐柏林賽道量產前驅車型單圈紀錄者仍是 2024 年 Civic Type R 以 7 分 44.481 秒締造，雖然 Golf GTI 50 週年紀念版比 Civic Type R 略慢，但仍然比曾經的前驅紀錄保持者 Golf Clubsport S 和 Golf R 20 Year 還要快，後兩者的成績分別為 7:49:21 和 7:47:31。

但是值得需要注意的是，這些成績是採用舊版計時格式記錄的，不包括起跑線的 200 公尺直道。而 Golf GTI 50 週年紀念版的成績則是在全長 20.8 公里完整的賽道上記錄的。

Volkswagen 將 Golf GTI 50 週年紀念版的完整技術規格細節保留至 6/20 發表，但目前已知締造單圈紀錄的車型選配了性能套件，該套件包含專屬底盤調校、19 吋輕量化鍛造輪圈以及專為該車型開發的普利司通 Potenza 半熱熔輪胎，而變速箱則僅提供雙離合器變速系統。GTI Edition 50 將於今年底以 2026 年式車型身份發售，以紀念初代 GTI 在 1975 年法蘭克福車展上全球首發的周年紀念。

隨著 Golf GTI 迎來 50 週年，Volkswagen 透過這場全球矚目的耐久賽，展現品牌對性能與駕馭樂趣的持續承諾。無論是在公路或賽道，GTI 的精神仍將持續延續，成為車迷心目中的經典代表。

在國內市場方面，台灣福斯於今年 4 月正式宣布 8.5 代 Volkswagen Golf 上市，提供高達十款車型選擇，包含掀背車、旅行車及性能車型，建議售價自 106.8 萬元起。入門款 230 eTSI Life 以親民價格主打實用性，GTI 車型則為 179.8 萬元、頂規性能版 Golf R Black Edition 則以 207.8 萬元的限量售價，滿足熱血車迷的極致追求。旅行車型 Variant 系列則以寬敞空間與實用機能為賣點，售價區間為 138.8 萬至 220.8 萬元起。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯GolfGTI性能鋼砲汽車新車掀背車

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