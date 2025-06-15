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福斯「經典小車POLO」問世50周年！推紀念版特仕車致敬經典

圖文／7Car 小七車觀點

為慶祝 Polo 車系問世五十週年，Volkswagen 特別推出限量紀念車型 ─ Polo Edition 50，展現品牌對這款經典小型掀背車的傳承與致敬。新車以「Style」車型為基礎，並進一步加入豐富配備與專屬設計細節，即日起於德國展開預售，建議售價自 28,200 歐元起跳。

紀念經典小車五十週年　Volkswagen 推出 Polo Edition 50

在外觀設計上，Polo Edition 50 標配 16 吋「Coventry」鋁圈 (亦可選配 17 吋「Torosa」款式)，並搭配深色後車窗與 B 柱專屬「50」字樣 3D 徽飾，突顯其周年紀念身份。車室內部則可見專屬「Edition 50」門檻飾板、「50」字樣方向盤飾條及前座副駕駛儀表飾板上的高光黑設計，整體質感升級。

紀念經典小車五十週年　Volkswagen 推出 Polo Edition 50

紀念經典小車五十週年　Volkswagen 推出 Polo Edition 50

標準配備方面，Polo Edition 50 提供包括金屬質感踏板、黑色車頂篷、環艙氛圍燈、鍍鉻飾條 (包含電動後視鏡、開關與出風口) 等內裝細節，並配有加熱運動型前座、多功能真皮方向盤與倒車攝影系統。此外，還整合 Park & Comfort 輔助套件，包括前方主動安全防護系統、變換車道輔助、停車輔助、自動煞車與後方交通警示等功能。

在資訊娛樂系統方面，此車型標配 Discover Media 多媒體系統，支援串流與網路功能，並具備駕駛模式選擇功能。買家亦可選配 Plus 套件，進一步獲得全景天窗、雙區恆溫空調 (含擴展濾淨功能) 及 Keyless Access 免鑰匙啟動與 SAFELOCK 安全鎖定系統。

紀念經典小車五十週年　Volkswagen 推出 Polo Edition 50

紀念經典小車五十週年　Volkswagen 推出 Polo Edition 50

動力系統部分，Polo Edition 50 提供三種動力選項：入門版為 70kW（95PS）搭配五速手排，另外兩款則為 70kW（95PS）及 85kW（116PS）引擎搭配七速 DSG 雙離合自手排變速箱。三款皆採用 1.0 升 TSI 渦輪增壓汽油引擎。

作為慶祝 Polo 車系五十週年的獻禮，Volkswagen Polo Edition 50 不僅傳承了經典小型掀背車的實用本質，更透過設計細節與豐富配備，展現當代駕馭科技與質感品味的融合。這款特別版車型不僅是對過往歷史的致敬，也象徵 Polo 邁向下一個里程碑的起點，為喜愛緊湊靈巧車款的消費者提供別具意義的選擇。

紀念經典小車五十週年　Volkswagen 推出 Polo Edition 50

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯POLO小車掀背車汽車新車50周年紀念

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