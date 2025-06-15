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Peugeot「電動鋼砲E-208 GTI」登場！性能車型闊別6年後正式回歸

圖文／7Car 小七車觀點

Peugeot 在今年法國 Le Mans 24 小時耐力賽上正式發表全新 E-208 GTI，讓 GTI 車型在闊別 6 年後重返市場，並首度應用在電動車款上。現行標準版 208  車系提供汽油和電動兩種動力選擇，意味著接下來 Peugeot 原廠很有可能也會推出採用燃油動力的 208 GTI。

Peugeot 208 /e-208 是基於 Fiat 600 和 Alfa Romeo Junior 等車款使用的 e-CMP Stellantis平台打造，因此 e-208 GTI 與同樣強調性能化的 Abarth 600e Scorpionissima 和 Alfa Romeo Junior Veloce 有很多共同之處。

動力上採用相同的單電動馬達，可輸出 280 PS 最大馬力與 345 Nm 峰值扭力，Peugeot 宣稱 208 GTI 能夠在 5.7 秒內達到 100km/h，比起其他兩位兄弟的 5.9 秒還要優異，同時也是史上加速最快的 GTI 車型。續航力方面，208 GTI 搭載容量為 54kWh 電池，最大續航里程約為 350 公里，充電速度方面 20% 至 80% 不用耗時 30 分鐘，並提供 V2L 功能。

在外型方面，E-208 GTI 換上降低 30mm 的懸吊系統，並將前輪距加寬 56mm、後輪距則加寬 27mm，賦予更為寬闊的穩重姿態。而標準搭載的 18吋的多孔造型輪圈則是向 205 GTI 1.9 致敬，中央的紅色 GTI 字母也與 205 GTI C 柱上的字母一模一樣。另外全車也都可以看到 GTI 車型慣有的紅色元素，分別應用在拱形飾條上方水箱罩外側、頭燈以及 355mm 煞車碟盤上的四活塞煞車卡鉗上。

除了更強勁的煞車系統外，E-208 GTI 還有搭載經過重新調校的懸吊系統、全新的後防傾桿、Michelin Pilot Sport Cup 2 輪胎以及重新設計的轉向輔助系統，讓這款電動車的操控更上層樓。

車內氣氛燈和數位顯示器 (皆可更換顏色)、以及腳踏墊和安全帶、儀錶板上的縫線以及運動型座椅也都運用了紅色，同時座椅中央的紅色條紋與 205 1.9 的半真皮座椅相呼應，網狀圖案則致敬 1.6 的布質座椅。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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