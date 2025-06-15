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歐寶「品牌性能最強大新車」登場！雙馬達榨325匹加速破百僅需6.1秒

圖文／7Car 小七車觀點

甫去年發表新一代車型的 Opel Grandland 迎來車系旗艦也是品牌最頂級的車型 Electric AWD，該車型採用雙馬達四輪驅動配置，最大輸出成為品牌性能最強的車型。

▲Opel Grandland 迎來車系旗艦也是品牌最頂級的車型 Electric AWD。

Opel Grandland Electric AWD 其搭載的雙馬達系統可輸出 325 匹最大馬力以及 509 牛頓米峰值扭力，與 Peugeot E-3008 和 E-5008的頂級車型不相上下。前軸搭載一具 210 匹馬力的電動馬達、後軸則是搭載一組 111 匹馬力馬達，透過兩組馬達共同驅動，0-100km/h 加速表現為 6.1 秒，以一部家用休旅車的標準來看，已經有十分優異的性能表現。續航表現上，搭配 73kWh 電池組下可提供約 500 公里的續航里程 (WLTP 規範)。 

駕駛者可以選擇「ECO」、「NORMAL」、「AWD」和「SPORT」模式，分別控制動力傳動系統、轉向和油門踏板。同時 Grandland Electric AWD 還標準配備主動式懸吊系統，針對彈簧、防傾桿、轉向和電子穩定控制系統 (ESC) 進行調校。

在外觀上，Opel Grandland Electric AWD 換上了更具運動感的前後保險桿造型，原廠宣稱經過空氣力學優化，並搭配碳纖維飾板點綴，以及配備全新的 20 吋雙色鋁圈，讓這款 SUV 的風阻係數降至 0.278 Cd，是 Grandland 車系當中最低的表現。此外，在車尾方面可以看到 Grandland 徽飾已被尾門上的壓紋取代。

車內部分，Opel 原廠將符合人體工學的 Intelli 座椅增添專屬的配色，但內裝其餘部分基本上保持不變。值得一提的是，Opel Grandland Electric AWD 的性能輸出已經比即將停產的 Grandland GSe 插電式混合動力車型 (綜效輸出 300 匹) 還要優異，但是仍未將其貼上 GSe 的標籤頗耐人尋味。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Opel歐寶Grandland休旅車SUV汽車新車ElectricAWD電動車

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