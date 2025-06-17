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Audi「大改款第3代Q3休旅」登場！德國＆歐洲市場10月率先開賣

圖文／7Car 小七車觀點

隨著全球累積銷量突破兩百萬輛，Audi 宣布推出第三代 Q3，正式進入產品生命週期的全新階段。這款全新世代的 Q3 將於 2025 年 10 月在德國與歐洲市場上市，首波提供汽油、柴油與插電式混合動力 (PHEV) 車型，起始售價為 44,600 歐元。新車不僅外觀更具動感、內裝更數位化，也在動力科技與行路舒適性方面實現全面升級，進一步鞏固其在豪華緊湊 SUV 級距的地位。

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

第三代 Audi Q3 採用更具雕塑感的車身線條與更高辨識度的設計語彙，前視角由大面積單體式水箱護罩與嶄新的數位矩陣式 LED 頭燈構成，後方則配備首次於該級距導入的數位 OLED 尾燈與連貫式燈條。新車提供多達 11 種車色選擇，包含專屬霧面塗裝 Madeira Brown。輪圈尺寸從 17 吋起跳，最大可達 20 吋，搭配升級至 235mm 的胎寬，有助於強化動態表現。風阻係數降至 0.30，同時新增前車窗聲學玻璃，顯著提升行駛寧靜度。

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

內裝方面，Audi 將過往旗艦車型的「數位舞台」概念下放至 Q3，配置 11.9 吋全數位儀表與 12.8 吋中央觸控螢幕，搭配支援語音操作、具學習功能的 Audi Assistant。新一代排檔控制整合至方向機柱，為中央鞍座騰出更多儲物空間。座椅與飾板大量採用再生聚酯纖維、永續木材與 Econyl 尼龍，展現品牌對環保的重視。行李廂基本容積為 488 公升，後座椅可前後滑移與調整傾角，最大擴充容積達 1,386 公升，拖曳能力上看 2,100 公斤，強化實用性。

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

第三代 Q3 提供多樣化動力選擇。入門為搭載 1.5 升四缸渦輪與 48V 輕油電系統的 TFSI 車型，具備汽缸休止技術，最大馬力 150 匹；柴油 TDI 車型同樣擁有 150 匹與 360Nm 扭力，續航與油耗表現出色；頂規 2.0 升 TFSI quattro 車型則擁有 265 匹馬力與 400Nm 扭力，結合七速 S tronic 與四輪驅動系統。而插電式 Q3 e-hybrid 車型擁有高達 25.7kWh 的電池模組，在 WLTP 測試中預估可純電行駛 119 公里，支援 50kW DC 快充，30 分鐘內即可從 10% 充至 80%。

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

設計、科技與效能同步升級　全新第三代 Audi Q3 正式登場

全新第三代 Audi Q3 以更進化的外觀語彙、更數位化且環保的座艙設計、多元且具前瞻性的動力編成，以及進階的主動安全與駕駛輔助系統，重新定義豪華緊湊 SUV 的產品標準。隨著市場對智能化與永續性的需求不斷提升，新世代 Q3 顯然已準備好迎接未來挑戰，成為 Audi 品牌在 SUV 市場中的重要支柱之一。

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關鍵字：Audi奧迪Q3SUV休旅車汽車新車第3代大改款

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