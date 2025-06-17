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HONDA HR-V試駕！「90萬有找油電休旅」新選擇　小改新鮮感大升級

 ▲HONDA HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲價格很有競爭力！加了電的HR-V休旅更帶勁。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

隨著節能與環保意識抬頭，國產HONDA HR-V小改款終於迎來台灣市場期待已久的e:HEV油電動力，且入門車型售價不到90萬，不僅讓人耳目一新，雖說只是小改款，但動力大升級的HR-V，直接對準了長年穩坐油電銷售寶座的TOYOTA Corolla Cross。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲外型小整容，換上節能象徵藍色廠徽。

HR-V小改款在外型上不是翻天覆地的變動，但若仔細觀察，不難發現設計語彙變得更簡約卻也更有層次感。前保桿造型重新設計，氣壩線條收斂、搭配更細緻的鍍鉻飾條橫條格柵，讓HR-V e:HEV車型顯得沉穩中帶有科技感。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲車尾外型依舊，仍給人相當時尚的精緻感。

燈組為質感出眾的全LED設計，試駕頂規車型更具備自動遠近光切換與轉向照明功能；尾燈則延續HR-V家族特色的貫穿式光條，夜間辨識度極高。17吋鋁圈，樣式細膩動感，與Hybrid專屬的e:HEV銘牌相得益彰。

尺碼維持4,330x1,790x1,590mm長寬高、軸距2,610mm，利於都會穿梭與停車，與Corolla Cross相較則略為短小精悍。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲中控台設計維持簡約富有層次，並導入HONDA Connect系統。

中控台採用水平延展的層次設計，飾板結合皮革壓紋與霧銀飾條，視覺層次豐富。HR-V車室雖看似簡單的細節其實暗藏不少小心機，保有改款前特色的空調出風口的擴散系統」，能將冷風透過特殊出風口均勻導入車艙，增加乘坐舒適度。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲9吋多媒體螢幕具備流行的手機娛樂連結，頂規車型具有AVM環景。

中央搭載9吋懸浮式觸控螢幕，支援無線Apple CarPlay與Android Auto功能，反應速度順暢。儀錶則為7吋全彩數位樣式，介面資訊清晰，風格簡潔而不失科技感。改款重點也新增亮點的HONDA Connect，可利用手機APP遠端操控啟動引擎、空調，每月訂閱費用99元。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲儀錶因應電力特性，提供出力、回充狀態檢視，並具有3種模式可切換。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲換檔撥片不具備換檔功能，而是提供動能回充模式作力道4段調整。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲全車系標配招牌HONDA Sensing安全防護，安全不打折扣，頂規則加入盲點偵測。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲空調下方具有頂規車型專屬的無線手機充電。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲油電車型具有B檔位動能回充模式，以及3種駕駛模式切換。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲空間舒適度仍維持向來的高水準。

空間舒適度仍是HR-V強項，全車系具備恆溫空調與後座出風口，駕駛座具備電動調整。後排腿部空間充裕、椅背傾斜角度舒適，搭配HONDA獨家Magic Seat後座椅翻折機能，可進行「上掀、前倒、全平」等多種變化，加上電動尾門，帶來多元、舒適的多功能空間運用。

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲honda HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲平均油耗繳出23.5km/L，中低速域表現帶勁有力。

HONDA HR-V換上最新的1.5升e:HEV系統，基本上與Fit相同，而更具備長時間的電力行駛能力，官方特別以「電油車」對外溝通，輸出可達131匹馬力、25.8公斤米扭力，平均油耗繳出漂亮的23.5km/L。

與Corolla Cross相比，HR-V的加速反應較為輕快靈巧，在中低速域的「電感駕馭」更為明顯。提供B檔位動能回充模式，方向盤換檔撥片不具備傳統換檔功能，而是針對回充作4種力道調整，不論是在市區跟車還是山路下坡，都可因應路況與駕駛習慣選擇不同回充力度，不僅提升效率，也讓駕駛多了操控的參與感與駕駛樂趣。

HR-V的轉向手感更紮實、底盤回饋直接沉穩，搭配這套多段調整的動能回充系統，整體駕馭感受貼近電動車一步，讓日常用車也能享受操控變化的樂趣。

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關鍵字：HONDAHR-VCR-VWR-VSUV休旅車跨界

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