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三菱「油電小休旅」歐洲開賣對決TOYOTA神車！油耗22.22km/L

▲歐洲西班牙上市三菱ASX小休旅，提供1.8升油電。（圖／翻攝自三菱）

▲歐洲西班牙上市三菱ASX小休旅，提供1.8升油電。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

作為進軍激烈小休旅市場的新武器，歐洲三菱主力的ASX小休旅，近日於西班牙市場開賣，以全新的1.8升油電作為賣點，平均油耗22.22km/L鎖定TOYOTA神車Yaris Cross。

▲歐洲西班牙上市三菱ASX小休旅，提供1.8升油電。（圖／翻攝自三菱）

▲西班牙油電ASX提供2款車型。

西班牙提供ASX 180車型，搭載1.8升自然進氣與電動馬達，配有1.4kWh電池，可支援純電行駛，馬力繳出160匹，平均油耗為22.22km/L。入手價31,930歐元，折合新台幣108萬。

入門款配有 18 吋鋁圈、全 LED前後尾燈、10.4 吋多媒體大螢幕、Android Auto/Apple CarPlay、無線充電、數位儀錶、駕駛輔助系統等。高階款升級全景天窗，HK音響、黑色真皮座椅、360度環景、自動停車等，售價36,130歐元，折合新台幣123萬。

▲歐洲西班牙上市三菱ASX小休旅，提供1.8升油電。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱ASX來自Renault Captur雙生車。

三菱ASX基於Renault-Nissan-三菱聯盟合作協議，採CMF-B新平台，共與Renault Captur為血緣雙生關係，先前外型與與Renault Captur太過接近，最新歐洲小改款則針對車頭全數換新，打造出屬於三菱品牌獨特風格。

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關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車ASX

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