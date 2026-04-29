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Audi「小改款Q4 e-tron電動休旅」登場！續航力＆充電效率全面提升

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 日前正式發表小改款 Q4 e-tron 車系。作為品牌在歐洲市場最暢銷的電動車型，此次升級重點在於導入雙向充電技術、優化動力系統效率與續航表現，並全面翻新內裝數位介面。原廠表示，小改款後的 Q4 e-tron 將更具日常實用性，並進一步強化其在競爭激烈的純電休旅市場中的競爭力。

續航、充電、數位全升級　小改款 Audi Q4 e-tron 正式登場

外觀方面，小改款 Q4 e-tron 維持短前懸與寬闊輪拱的動感比例，並首次將單體式水箱護罩採用車身同色塗裝。S line 車型在前後保桿兩側加入垂直鰭片，搭配黑色外觀套件時則改採高光澤 Mythos 黑色處理。車尾新增更具空氣力學效應的擾流板，並將擴散器位置提高，營造運動風格。燈光系統是此次升級亮點：車頭導入可透過 MMI 選擇四種光型的數位 LED 日行燈，車尾則採用第二代數位 OLED 尾燈，具備鄰車 proximity 警示功能，能在靜止狀態下對過於靠近的後車發出提醒。

續航、充電、數位全升級　小改款 Audi Q4 e-tron 正式登場

續航、充電、數位全升級　小改款 Audi Q4 e-tron 正式登場

續航、充電、數位全升級　小改款 Audi Q4 e-tron 正式登場

車室內部以全新設計的「數位舞台」為核心，包含 11.9 吋數位儀錶、12.8 吋 MMI 觸控螢幕，以及首度在此級距提供的 12 吋乘客顯示幕。資訊娛樂系統導入 Android Automotive OS，並整合 ChatGPT 的 Audi 智慧語音助理，可回答行車日誌等問題。舒適性配備方面，中控台設有兩組具冷卻功能的 15W 無線充電板，並可選配 Sonos 高級音響與動態氣氛燈。行李廂基礎容積為 515 公升，後座傾倒後可擴充至 1,487 公升，quattro 車型最大拖曳能力提升至 1,800 公斤。

續航、充電、數位全升級　小改款 Audi Q4 e-tron 正式登場

動力系統方面，小改款 Q4 e-tron 換裝代號「APP350」的全新後軸永磁同步馬達，搭配碳化矽半導體製作的脈衝變頻器，整體效率較前代提升約 10%。其中 Q4 Sportback e-tron performance 版本的續航里程最高可達 592 公里。充電性能方面，搭載 82 kWh 電池的 quattro performance 車型最高充電功率由 175 kW 提升至 185 kW，可在約 27 分鐘內將電量自 10% 充至 80%，10 分鐘快充最高可補充 185 公里續航。此外，本車系首度支援雙向充電：V2L 功能可經由後廂插座或充電埠轉接器供電給外部裝置；在德國、奧地利與瑞士市場，另可透過 V2H 功能將車輛作為家庭儲能設備。

續航、充電、數位全升級　小改款 Audi Q4 e-tron 正式登場

小改款 Q4 e-tron 不僅續航與充電效率顯著提升，更透過雙向充電技術拓展了日常實用性。搭配全面翻新的數位座艙與更成熟的內外設計，這款 Audi 最暢銷的電動休旅在競爭激烈的市場中，確實展現出更全面的產品實力。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪Q4e-tron電動車休旅車SUVEV汽車新車小改款

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