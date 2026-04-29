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歐系新中型休旅台灣5月上市「年稅金9千有找」！1.2升渦輪油電拚省油

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

▲雪鐵龍Citroen C5 Aircross來了！預告5月中旬上市。（圖／翻攝自Citroen）

記者徐煜展／綜合報導

高油價加上4～5月繳稅季肯定讓不少消費者相當有感，接下來台灣市場可是有款相當值得一看的新休旅準備上市，新一代雪鐵龍Citroen C5 Aircross自去年台北車展亮相後已經有不少關注，如今寶嘉聯合確認將在5月中旬上市發表。

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

▲C5 Aircross搭載1.2升渦輪油電，拚省油省稅金。

大改款新一代雪鐵龍Citroen C5 Aircross登台在即，動力與已經上市Peugeot 2008、5008、408等車款相同，採1.2升渦輪搭配油電系統，具有136匹馬力，最重要的是，不僅省油，在台灣還超省稅金。每年稅金不用9千元。

採用集團最新STLA Medium平台打造，空間變得舒適又寬敞，車身尺碼放大至4,652mm車長與2,784 mm軸距，後座膝部空間較舊款增加約51mm。行李廂最大可擴展至1668公升，對於家庭使用彈性十足。

▲新一代C5 Aircross已經現身台北車展！預計明年上市。（圖／資料照、Citroen）

▲可在官網預定的新一代Citroën C5 Aircross休旅，保發中心揭露售價。（圖／翻攝自Citroën）

▲內裝科技感不俗，空間比上一代更優異。

內裝引進最新 「C-ZEN LOUNGE」設計概念，以居家沙發般的座椅與科技介面為核心，結合大尺寸曲面螢幕與 Advanced Comfort 舒適座椅，加上眾多人性化科技如無線投影與多功能顯示系統，進一步強化駕乘享受。

售價可參考日前保發中心曝光價格，登錄售價為168萬，實際上市發表，售價預期比168萬更低，待5月上市以台灣原廠正式公告為主。

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