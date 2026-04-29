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改款「新Kia Sportage休旅」台灣5月上市！送測曝光汽油有四驅

▲Kia Sportage休旅上市在即！送測曝光在台動力編成。（圖／翻攝自環境部）

▲Kia Sportage休旅上市在即！送測曝光在台動力編成。（圖／翻攝自環境部）

記者徐煜展／綜合報導

Sportage作為台灣Kia接下來最重要的戰力布局，改款新Kia Sportage休旅即將在5月6日上市，環境部揭露Sportage在台動力編成，除了有首度導入的油電動力外，汽油也多了四驅可選！

▲台灣Kia新Sportage已在最後籌備階段，離上市不遠。（圖／翻攝自Kia）

▲台灣Sportage採雙動力布局，且汽油有四驅。

小改款Sportage完成環境部送測，共出現4筆登錄資料，從車名標示中的「HEV」可直接確認，台灣市場確定導入油電混合動力，因此可確定5月在台上市，有汽油、油電雙動力，但從目前配置來看，僅有汽油才有四驅，油電目前以前驅為主。

▲台灣Kia新Sportage已在最後籌備階段，離上市不遠。（圖／翻攝自Kia）

▲入門1.6升汽油升級8速變速箱，油電則有235匹馬力。

除了有新油電可選外，原本入門1.6升汽油渦輪從7速變速箱，升級改成8速自排，預期能帶來更好的性能、節能優勢，油電部分則以1.6升渦輪汽油引擎結合電動馬達與鋰電池組，並搭配6速自排變速箱，參考海外規格，綜效輸出上看235匹馬力，且支援方向盤撥片調整動能回收強度，兼顧節能與駕駛參與感。

改款Sportage走的是更前衛的家族設計語彙，頗有旗艦EV9大哥氣勢，內裝以雙12.3吋曲面螢幕依然是視覺核心，整合數位儀表與中控系統，並支援無線Apple CarPlay、Android Auto、Kia Connect以及OTA遠端更新功能，日常使用便利性大幅提升。

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