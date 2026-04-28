台灣福特美製車零關稅「降價26萬秒殺完售」！新年式調漲售價接單

▲台灣福特六和日前呼應美製車零關稅帶動買氣，野馬跑車更是降價2周內秒殺完售。（圖／資料照、福特）

記者徐煜展／綜合報導

經典的福特Mustang野馬跑車，隨著先前呼應台美汽車零關稅議題，導入立享價方案、最高調降達26萬元，成功引爆市場買氣，25年式Mustang短短兩週內即全數配額售罄，甚至連清關待交車輛也被一掃而空，訂單動能同步翻倍，堪稱近期台灣車市最具話題的銷售案例之一。

▲不僅野馬銷售成績亮眼，日前宣布接單的全新7人座、越野休旅詢問度也熱烈。

美製車零關稅紅利帶來想像空間，讓Mustang不再只是情懷象徵，而是更具入手誘因的性能跑車，福特六和也透露，不只Mustang銷售告捷，同步於4月1日開放預接的Ford Bronco與Ford Explorer同樣接單表現超出預期，顯示新一波美製車攻勢，確實成功打中台灣消費者需求。

值得注意的是，因台美汽車零關稅尚未正式拍板，考量原物料與運輸成本上揚，26年式在「假設零關稅」前提下，小幅調漲2萬元，預接價格分別為EcoBoost Premium 170.9萬元、GT Premium 215.9萬元、以及性能旗艦Dark Horse Premium 235.9萬元。

▲新年式並導入亮眼的新車色。

此外，26年式也導入話題性十足的限量新色「Adriatic Blue Metallic」，靈感來自1980年代Fox Body世代Mustang經典色系，消費者可用2萬元選配，為這款傳奇跑車增添復古與收藏價值。

在台美汽車零關稅政策尚未正式拍板前，就已提前引爆市場需求，也讓26年式野馬預接單更具想像空間，接下來就看福特六和能否順利爭取更多配額，台美汽車零關稅話題，預期還會持續上演一段時間。