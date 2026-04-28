大改款「Mazda CX-5日本官網上線」台灣今年見！入門2.0升動力恐絕版

▲日本新一代Mazda CX-5官網預告，代表離上市不遠了。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

繼北美、歐洲市場後，日本將在近期迎來新一代Mazda CX-5，官網已經正式上線預告，而台灣市場上則預計今年下半季導入，從海外動向來看，目前CX-5都以2.5升動力為主，也代表現行的入門2.0升動力恐走入歷史。

▲歐洲、北美CX-5都是2.5升動力，而日本目前來看也都是2.5升排氣量。

日本預計5月發表大改款CX-5，從當地經銷商資訊得知，提供S、G 、L三種車型，經銷端接單售價330～430.65 萬日圓，折合新台幣約66～87萬，值得注意的是，日規與歐洲市場相同，採2.5升排氣量搭配輕油電，這也就表現目前全球CX-5加上北美市場，都是2.5升排氣量，尚未出現更入門的2.0升汽油。

這也就代表台灣導入的新一代CX-5，將跟進全球規格，台灣業務端日前已表示，會以2.5升作為主力動力，對台灣消費者來說會有一個明顯變化，就是稅金門檻將比過去提高一級。

▲台灣目前舊款CX-5仍有2.0升動力，未來新一代車型稅金將面臨市場考驗。

過去台灣販售的CX-5提供2.0升與2.5升兩種汽油動力，其中2.0升版本因排氣量較小，在牌照稅與燃料稅方面較具優勢，也成為不少車主入門選擇，如果未來只剩2.5升版本，持有成本勢必會比過去略高一些。