台灣國產「油電HONDA CR-V賣進口價」比RAV4還貴！4款售價車型流出

▲國產油電CR-V車型售價流出！比TOYOTA RAV4稍貴。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣中型休旅大戰白熱化，HONDA油電CR-V即將在6月上市，近期經銷端傳出國產油電CR-V接單價提前曝光，入門122.9萬、高規129.9萬的價格帶，瞬間引爆車迷討論，竟然比同級進口對手TOYOTA RAV4還高！

▲油電CR-V流出車價雖略高於RAV4，但卻有稅金養車優勢。

HONDA油電CR-V曝光入門122.9、129.9萬雙車型售價，而進口TOYOTA RAV4售價104～139萬之間，讓CR-V這波價格流出後，出現不少國產車賣得比進口RAV4還貴的討論話題。

不過油電CR-V倒也不是完全沒有優勢，CR-V採用2.0升e:HEV油電系統，而RAV4則為2.5升Hybrid架構，在台灣稅制下，2.0升排氣量明顯較具優勢，無論是牌照稅或燃料稅都相對較低，長期持有成本更有吸引力。

▲汽油CR-V作了車型調整，流出99.9、109.9萬雙車型售價。

隨著油電CR-V 6月上市在即，台灣本田也作了不少車型調整，油電除了有2款車型，汽油同樣有2款，而為了騰出油電CR-V的價格帶，入門1.5升汽油渦輪也有最新售價流出，將入手門檻調整到99.9、109.9萬。