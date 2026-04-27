ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣國產「油電HONDA CR-V賣進口價」比RAV4還貴！4款售價車型流出

▲台灣本田今年重頭戲！油電CR-V送測曝光。（圖／翻攝自環境部、HONDA）

▲國產油電CR-V車型售價流出！比TOYOTA RAV4稍貴。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣中型休旅大戰白熱化，HONDA油電CR-V即將在6月上市，近期經銷端傳出國產油電CR-V接單價提前曝光，入門122.9萬、高規129.9萬的價格帶，瞬間引爆車迷討論，竟然比同級進口對手TOYOTA RAV4還高！

▲台灣本田油電CR-V現身曝光！表示離上市不遠了。（圖／翻攝自內部部緊急救援手冊）

▲油電CR-V流出車價雖略高於RAV4，但卻有稅金養車優勢。

HONDA油電CR-V曝光入門122.9、129.9萬雙車型售價，而進口TOYOTA RAV4售價104～139萬之間，讓CR-V這波價格流出後，出現不少國產車賣得比進口RAV4還貴的討論話題。

不過油電CR-V倒也不是完全沒有優勢，CR-V採用2.0升e:HEV油電系統，而RAV4則為2.5升Hybrid架構，在台灣稅制下，2.0升排氣量明顯較具優勢，無論是牌照稅或燃料稅都相對較低，長期持有成本更有吸引力。

▲台灣本田今年重頭戲！油電CR-V送測曝光。（圖／翻攝自環境部、HONDA）

▲汽油CR-V作了車型調整，流出99.9、109.9萬雙車型售價。

隨著油電CR-V 6月上市在即，台灣本田也作了不少車型調整，油電除了有2款車型，汽油同樣有2款，而為了騰出油電CR-V的價格帶，入門1.5升汽油渦輪也有最新售價流出，將入手門檻調整到99.9、109.9萬。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDACR-V休旅SUV大改款新一代7人座油電渦輪省油PHEVRAV4KugaPiolt

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

范曉萱〈管他什麼音樂〉唱一半　小S.阿雅驚喜衝上台熱舞！

推薦閱讀

台灣國產「油電HONDA CR-V賣進口價」比RAV4還貴！4款售價車型流出

台灣國產「油電HONDA CR-V賣進口價」比RAV4還貴！4款售價車型流出

TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」！導入油電不吃油能跑90公里

TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」！導入油電不吃油能跑90公里

smart「2款全新戰略電動車」首演！賓士設計團隊操刀搶中高端市場

smart「2款全新戰略電動車」首演！賓士設計團隊操刀搶中高端市場

Hyundai深耕印度市場「開發電動三輪車」！當地夥伴TVS生產銷售

Hyundai深耕印度市場「開發電動三輪車」！當地夥伴TVS生產銷售

新台幣30萬有找！「新MG4休旅」大陸開賣　外觀升級更好看、內裝寬敞舒適

新台幣30萬有找！「新MG4休旅」大陸開賣　外觀升級更好看、內裝寬敞舒適

「Lexus最強超跑」現身宣告新時代！2秒破百加速、續航700公里

「Lexus最強超跑」現身宣告新時代！2秒破百加速、續航700公里

最新文章

台灣「國產油電HONDA CR-V」售價流出2026-04-27

TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」2026-04-27

smart「2款全新戰略電動車」首演2026-04-27

Hyundai深耕印度開發電動三輪車2026-04-26

新台幣30萬有找！「新MG4休旅」大陸開賣2026-04-26

「Lexus最強超跑」現身宣告新時代2026-04-26

英國手工跑車廠推Supersport 4002026-04-25

福斯汽車推出全新全混合動力系統2026-04-25

保時捷「凱燕Coupe電動版」開賣2026-04-25

Volvo全新電動休旅EX60投入量產2026-04-25

熱門文章

台灣「國產油電HONDA CR-V」售價流出2026-04-27

「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大2026-04-24

TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」2026-04-27

Hyundai深耕印度開發電動三輪車2026-04-26

新台幣30萬有找！「新MG4休旅」大陸開賣2026-04-26

smart「2款全新戰略電動車」首演2026-04-27

「Nissan全新休旅」跟TOYOTA、福特打價格戰2026-04-23

「TOYOTA全新轎跑」開賣1小時大賣3000輛2026-04-21

HONDA新Civic大陸開賣「新台幣44萬」2026-04-24

「Lexus最強超跑」現身宣告新時代2026-04-26

相關新聞

TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」！導入油電不吃油能跑90公里

TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」！導入油電不吃油能跑90公里

新台幣30萬有找！「新MG4休旅」大陸開賣　外觀升級更好看、內裝寬敞舒適

新台幣30萬有找！「新MG4休旅」大陸開賣　外觀升級更好看、內裝寬敞舒適

「Lexus最強超跑」現身宣告新時代！2秒破百加速、續航700公里

「Lexus最強超跑」現身宣告新時代！2秒破百加速、續航700公里

只賣新台幣65萬！「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大、更爽

只賣新台幣65萬！「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大、更爽

「新一代LEXUS ES大陸」只賣新台幣133萬！比台灣便宜近50萬、配備更豪華

「新一代LEXUS ES大陸」只賣新台幣133萬！比台灣便宜近50萬、配備更豪華

讀者迴響

熱門文章

台灣國產「油電HONDA CR-V賣進口價」比RAV4還貴！4款售價車型流出

台灣國產「油電HONDA CR-V賣進口價」比RAV4還貴！4款售價車型流出

只賣新台幣65萬！「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大、更爽

只賣新台幣65萬！「TOYOTA全新轎跑直擊」空間比Camry更大、更爽

TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」！導入油電不吃油能跑90公里

TOYOTA新跑旅登場「台灣今年見」！導入油電不吃油能跑90公里

Hyundai深耕印度市場「開發電動三輪車」！當地夥伴TVS生產銷售

Hyundai深耕印度市場「開發電動三輪車」！當地夥伴TVS生產銷售

新台幣30萬有找！「新MG4休旅」大陸開賣　外觀升級更好看、內裝寬敞舒適

新台幣30萬有找！「新MG4休旅」大陸開賣　外觀升級更好看、內裝寬敞舒適

smart「2款全新戰略電動車」首演！賓士設計團隊操刀搶中高端市場

smart「2款全新戰略電動車」首演！賓士設計團隊操刀搶中高端市場

「Nissan全新休旅」跟TOYOTA、福特打價格戰！外型霸氣又能越野

「Nissan全新休旅」跟TOYOTA、福特打價格戰！外型霸氣又能越野

「TOYOTA全新轎跑」開賣1小時大賣3000輛！比特斯拉便宜40萬、空間又更大

「TOYOTA全新轎跑」開賣1小時大賣3000輛！比特斯拉便宜40萬、空間又更大

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366