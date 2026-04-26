新台幣30萬有找！「新MG4休旅」大陸開賣　外觀升級更好看、內裝寬敞舒適

▲大陸MG於北京車展推出新年式MG4。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

台灣MG4目前頭痛還卡在零件自製率尚不能販售，而大陸MG4不僅已經改款進化，近來在4月北京車展推出新年式再度引爆話題售價，搭配當地補貼後，大陸新年式MG4休旅僅6.58萬人民幣入手，折合新台幣不用30萬！

▲新年式MG4北京車展上市！最低售價新台幣29萬，外觀推出2款新顏色。

新年式大陸MG4電動休旅共有6款車型，祭出6.58～9.88萬人民幣優惠價，折合新台幣29～44萬。新MG4大陸上市以來更創下連續6個月銷量破萬的表現，顯示其高CP值定位成功打中主流消費族群。

新年式細節上進一步優化，搭配更簡潔的設計語彙，整體線條更俐落、視覺更清爽，同時新增「冰晶藍」與「杏仁米」兩款新車色，展現MG4活潑、年輕的一面。

▲內裝最大螢幕達15.6吋，且還有多元運用的車室空間。

內裝採用雙幅式多功能方向盤，並依車型不同提供10.25吋、12.8吋與15.6吋三種中控螢幕配置，其中最高規版本甚至具備2.5K解析度。而車內空間也不容小覷，具備1,362L後廂空間，同時能打平變成大床模式，能作為一輛簡單舒適的露營車。

動力表現上，新MG4可輸出163匹馬力、25.5公斤米扭力的電動馬達，提供42.8kWh與53.9kWh兩種電池容量，CLTC續航里程分別為437公里與530公里，並支援快充功能，30%至80%僅需約20分鐘，實用性表現不俗。