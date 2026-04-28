全新「LEXUS電動版ES」試駕！越級舒適大空間　操控水準之上還能熱血跑

▲新一代LEXUS ES空間強勢！全新電動版更是新鮮感十足。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

過去提到LEXUS ES，多半離不開「舒適、安靜」關鍵字，甚至少了點駕馭樂趣的想像空間，不少人也直接把它視為TOYOTA Camry的高級豪華版，但隨著大改款ES到來，甚至還有全新的電動版，可以說過去印象徹底被翻轉。

在空間、配備全面升級之餘，連操控與駕馭感都進化有感的作品，新一代ES不只舒適，還多了一點讓人願意多開幾圈的駕駛樂趣，整體表現甚至會讓人驚訝，原來ES也可以很有個性！

▲台灣新一代LEXUS已經正式開賣！提供300h油電、500e電動版。

由於GS退場、IS人氣需求下滑，從上一代開始，ES定位不再單純對標同級對手，而是直接向更高一級的市場發起挑戰，售價仍落在BMW 3系列、賓士C-Class價格帶，但尺碼空間、舒適與行路質感卻能向BMW 5系列、賓士E-Class一搏，ES越級挑戰的產品設定，已經帶來話題性。

▲外型變得更有立體感，當然太過前衛、科幻未來的造型需要讓人時間適應。

第8代ES外型變化，比想像中更大膽，整體設計語彙延續自LF-ZC概念車，車頭不再只是傳統紡錘型水箱護罩，而是延伸更立體折線語彙，引擎蓋一路延伸至前保桿的折線，讓車頭看起來更低、更寬，也更有電動車該有的未來感。

▲新一代ES尺碼再放大，車側以流線轎跑設計淡化大型房車常有的笨重感。

車側透過俐落的立體折線與更流暢的車頂弧線，即使尺碼放大，仍維持優雅的比例感，特別是5,140mm的車長與2,950mm軸距表現，已經完全站上大型房車門檻，但視覺上卻不顯笨重，車側反而給人不少精緻時尚視覺感。

▲美背線條相當引人注目，配上辨識度極高的貫穿式燈組。

車尾則採用近年流行的貫穿式尾燈設計，並直接以LEXUS字樣取代傳統廠徽，讓整體視覺更簡潔也更具辨識度，再加上隱藏式電子車門把手與優化空氣力學，電動版500e達到0.25cd低風阻表現。

▲內裝科技感十足，但質感表現還有進步空間。

內裝走的是簡潔科技路線，14吋中控螢幕與12.3吋數位儀表搭配駕駛導向設計，操作邏輯清楚，視覺也相當現代，質感是稍嫌可惜的地方，整體用料精緻度個人覺得僅比TOYOTA再好上一些，但若對標BMW 5系列或賓士E-Class，還是稍微少了一點高級車的豪華氛圍。

▲方向盤、座椅甚至空調介面都採隱藏式設計，手部靠近才會有燈亮提醒按鍵實際功能。

這代ES還加入Hidden Switch 隱藏按鍵的設計，方向盤、空調介面、座椅調整等按鍵，需手部靠近，才會有燈號提示，這一點來說雖然儀式、新鮮感十足，但按鍵提醒不夠明顯，燈號消失後常常讓人摸不清頭緒。

▲14吋大螢幕讓人想起6代RAV4，系統細膩成熟，配色、圖資就算上了年紀的駕駛也能馬上一目了然。

▲中控台下方配有Type-C充電，以及左側還有支援無線手機充電。

▲數位儀錶能顯示多種風格、電力資訊、導航圖資等。

▲全景天窗是豪華車必備加分配備。

▲ES帶來相當強勢的後座空間，甚至作為老闆坐駕也能游刃有餘。

尺碼空間是這一代ES最大武器，軸距增加80mm、後座腿部空間再提升7.7cm，後座實際乘坐時，一般男性甚至跨起二郎腿乘坐都不是問題，對比同級來說，ES展現強勢的空間舒適，空間感甚至比5系列、E-Class更開闊。

座椅泡棉更柔軟，一坐入車內馬上給人舒適的放鬆感，再加上座椅支撐結構強化，長途乘坐也不容易疲累，新一代ES車內彷彿像在自家客廳沙發。靜肅性同樣是亮點，透過底盤阻尼與後輪拱吸音材質，車室噪音大幅降低，高速巡航時幾乎聽不到外界聲音，完全符合LEXUS一直以來的品牌強項。

▲行李廂寬度、深度都有不俗的空間表現，但可惜的是後座並無支援傾倒功能，因此長形物品擺放容易受限。

▲全車系配有LSS+4.0輔助系統，半自動駕駛實際使用不突兀，讓人安心。

安全配備表現不馬虎，全車系標配最新的LSS+4.0駕駛輔助系統，整體表現比過去更聰明，透過高解析攝影機與長距離毫米波雷達，系統對於車輛、行人、自行車甚至機車的辨識能力都有明顯提升，能更早預判風險並介入輔助。

全速域ACC、車道維持與車道追蹤、盲點偵測、後方來車警示等功能也一應俱全，整體運作更細膩，不會給駕駛過多干擾，成為真正能為駕駛減輕負擔的好幫手，也是全車乘客的行車安全守護神。

▲ES也支援手機APP互動，能即時查詢充電地圖、簡單的遠端遙控等。

▲500e搭載雙馬達四驅，直線加速頗有刺激的貼背感。

此次試駕的為ES 500e電動版，搭載前後雙馬達四驅系統，綜效輸出342匹馬力，0～100km/h 加速5.5秒，放在電動車市場其實已經摸到性能車門檻，電門加速表現細膩，也不會給人動力瞬間湧現的不安定感，同時深踩電門，能感受到澎拜的加速力道，刺激熱血貼背感十足，並支援多種駕駛模式，展現不同動態個性，雖然沒支援單踏板模式，但提供多種有感的動能回充模式，也算是帶來多變、豐富的駕駛樂趣。

採74.7kWh電池提容量，提供505公里續航，可勝任一般日常使用，並支援 150kW快充，約30分鐘可補充至80%，再加上電動車本身的靜肅優勢，整體行駛質感比過去油電版本更細膩。

▲ES的底盤舒適讓人驚豔，尤其坑洞處理能過濾大多的碎震、彈跳。

底盤舒適讓人驚豔，採前麥花臣、後多連桿懸吊，以及可變阻尼避震，路面碎震的處理可說是服服貼貼，行經坑洞時，柔順的回饋，猶如在走平整路面，完全不會有多餘彈跳或震動傳入車室。

過去ES常給人好好先生的溫和形象，但大改款過後化身成一位運動好手，車尾穩定性與循跡性大幅提升，加上DIRECT4電子四驅系統，能即時分配前後扭力，讓車輛在不同狀態下都能維持最佳抓地力。

▲調校得宜的底盤回饋，讓ES擺脫過去溫和形象，在山路彎道讓人玩得相當盡興。

實際在山路駕駛時，入彎時車頭指向精準，不會有傳統前驅車推頭感，出彎時後軸適度介入，帶來穩定且紮實的流暢感，整體操控雖然不是極端熱血類型，但已經足夠讓駕駛享受駕馭過程，給予駕駛極高的信心，享受攻克彎道的樂趣。