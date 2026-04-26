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「Lexus最強超跑」現身宣告新時代！2秒破百加速、續航700公里

▲Lexus LFA回來了！這次不吃油，改以纯電的概念車回歸。（圖／記者徐煜展攝）

▲Lexus LFA回來了！這次不吃油，改以纯電的概念車回歸。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

本屆北京車展，Lexus展出讓性能迷熱血沸騰的驚喜，全新LFA Concept概念車帥翻全場，LFA Concept不只是單純的概念跑車，更像是品牌向未來超跑世代埋下量產伏筆，宣告曾以高轉速V10聲浪征服車迷的Lexus LFA，正式邁入純電新紀元。

▲Lexus LFA回來了！這次不吃油，改以纯電的概念車回歸。（圖／記者徐煜展攝）

▲Lexus LFA回來了！這次不吃油，改以纯電的概念車回歸。（圖／記者徐煜展攝）

▲全新LAF概念車更流線，一看就知道是不好惹的超跑。

LFA Concept依舊保有經典美學神韻，但整體線條更加銳利且低趴，車身比例被壓得更扁、更寬，車長4,690mm、車寬2,040mm、車高1,195mm，營造出極具侵略感的超跑姿態。

透過大量誇張的空氣力學套件，包含前後導流與車側風道，讓整體造型不只是好看，尤其車尾採用貫穿式尾燈與誇張氣流通道設計，進一步強化橫向視覺張力，也讓人一眼就能辨識其未來旗艦地位。

▲Lexus LFA回來了！這次不吃油，改以纯電的概念車回歸。（圖／記者徐煜展攝）

▲車內宛如戰鬥機座艙，以駕駛為導向設計。

車內氛圍顛覆過往Lexus豪華車印象，整體座艙強調駕駛者至上，駕駛席被塑造成獨立區域，宛如戰鬥機座艙般的包覆感，馬上讓人進入備戰狀態，中控與儀表系統完全圍繞駕駛者設計，方向盤更採用專為高性能操駕打造的跑車化造型，在激烈操駕下無需頻繁換手即可完成轉向。

動力詳細數據尚未公布，不同於過去經典的V10汽油引擎，新世代LFA Concept擁抱純電動力，0～100km/h加速僅需約2秒，性能數據直接對標當今頂級超跑水準，同時還具備約700公里的續航里程。

LFA概念車採全新開發輕量化高剛性鋁製底盤，這套平台不僅為LFA Concept打造，未來將延伸應用至TOYOTA Gazoo Racing旗下量產跑車與GT3賽車，象徵Lexus與TOYOTA性能家族的全新時代。

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關鍵字：LEXUSIS房車LCV8油電敞篷LFA

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