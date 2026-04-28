177萬起！台灣Lexus「全新大改款ES房車」上市　油電＆電動只差8萬

▲Lexus總代理和泰正式在台發表全新第8代ES，並開出177萬起的正式售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

繼3／25展開預接單後，Lexus總代理和泰今（28）日正式在台發表全新大改款ES房車，並為其開出177萬起的建議售價，較預售價調降3至5萬，同時油電頂級版與電動頂級版的差距僅有8萬，讓對純電體驗有興趣的買家，能減少一個需要煩惱評估的因素。

Lexus全新ES全車系正式售價

ES 300h油電

豪華版：177萬

頂級版：197萬

ES 500e電動

頂級版：205萬

旗艦版：250萬

▲大改款ES採用最新世代Lexus家族設計語彙，車長達到5,140mm。

ES是率先採用最新世代Lexus家族設計語彙的車型，以簡潔線條營造出更具張力的視覺效果，車頭換上最新紡錘車體，搭配L型雙箭頭燈，尾燈則以Lexus字樣貫穿，車側配備有平整電子式車門把手，以及能修飾側面線條的飾版及鈑件折線，輪框式樣也是全新造型，帶來俐落的整體姿態。

▲車尾貫穿尾燈中央有著Lexus字樣，夜間也能清楚辨識。

受惠高達5,140mm的車長與軸距2,950mm，新ES的車室空間也全面優化，操作介面以14吋中控螢幕與12.3吋全數位儀表版為主軸，搭配品牌首見的感應式隱藏按鈕，讓操作便利性與簡潔純粹得以兼顧，而Lexus過去拿手的內裝面料、飾板材質與氛圍燈等，也都在ES上再次昇華，呈現出全新質感的日式細膩氛圍。

▲車內以14吋中控螢幕搭配12.3吋數位儀表為主軸，此次也首度導入Lexus Link+遠端遙控功能。

動力方面，ES 300h採用2.0升油電動力，可輸出197匹綜效馬力，並繳出25.8km/L的亮眼油耗，而ES 500e則是以前後雙馬達構成Direct4電子式四輪驅動，最大馬力上看342匹，並能帶來505公里的續航力（WLTC標準），針對電動車型，Lexus在上市期間提供1年隨插即充吃到飽活動，為車主省下大筆移動成本。

▲ES 300h搭載2.0升Hybrid油電動力，具備省油省稅的特性，ES 500e上市期間則提供1年隨插即充吃到飽。

雙車型均搭載最新世代的Lexus Safety System+ 4.0智動駕駛輔助，偵測距離與防護範圍較前代增加許多，並能偵測駕駛人是否專注在路況上，此次還新增Lexus Link+智能聯網功能，帶來遠端操控車門鎖、空調與充電管理能力。

▲全新ES是首部搭載Lexus Safety System+ 4.0的車款，整體偵測範圍與防護能力都有提升。