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1238萬起！瑪莎拉蒂「最新高性能超跑」台灣預售開跑　雙門敞篷都有

圖文／7Car 小七車觀點

台灣蒙地拿 4/27 宣布，全新 Maserati MCPura 與 MCPura Cielo 正式啟動台灣市場預接單，建議售價分別自新台幣 1,238 萬元與 1,390 萬元起。作為品牌高性能車系最新代表作，兩款新車延續 Maserati 對性能跑車市場的佈局，並分別以雙門 Coupé 與電動硬頂敞篷車型設定，滿足不同層面的駕馭需求。原廠同步推出限時禮遇方案，提供總價值新台幣 45.2 萬元的配備升級內容。

在外觀設計方面，MCPura 延續 Maserati 中置引擎超跑的低扁輪廓與流線比例，透過雕塑感鮮明的車身曲面結合空氣力學需求，營造出強烈的速度感。車側配置招牌蝶翼式車門，不僅提升上下車便利性，也強化整體視覺張力。標配 20 吋 Birdcage 輪圈與 Brembo 煞車卡鉗，進一步突顯性能化定位；MCPura Cielo 則額外搭載電控液晶可變色玻璃硬頂，能在封閉與開篷之間切換不同使用情境。

座艙鋪陳則以駕駛導向為核心，整體布局維持簡潔俐落風格，藉此讓駕駛者更專注於操控本質。車內採用 Alcantara 與 Full Premium 頂級皮革混搭材質，搭配消光碳纖維飾板，營造兼具競技氛圍與豪華質感的乘坐空間。品牌也提供 Fuoriserie 客製化服務，車主可依照個人需求調整內外觀配色與材質配置，提升車輛專屬性。

動力核心搭載 Maserati 自主研發的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓 Nettuno 海王星引擎，可輸出 630 CV 最大馬力與 720 Nm 峰值扭力，搭配 8 速雙離合器變速箱，0 至 100 km/h 加速僅需 2.9 秒，極速可達 324 km/h。車體採用由 Dallara 協力開發的單體式碳纖維座艙，並搭配前後雙 A 臂懸吊與五段駕馭模式，兼顧車身剛性、操控反應與日常使用彈性。

整體而言，MCPura 與 MCPura Cielo 承接 MC20 所奠定的技術基礎，進一步強化品牌對純粹性能與義式設計語彙的詮釋。隨著新車導入台灣市場，Maserati 也藉此擴展旗下高性能產品陣容，對於鎖定收藏級跑車或追求獨特駕馭體驗的買家而言，將提供更多元的選擇。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Maserati瑪莎拉蒂MCPuraCieloCoupe超跑跑車敞篷硬頂汽車新車台灣售價

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