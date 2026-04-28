勞斯萊斯台北展間大改造！變身「頂級精品藝廊」新車、中古車都有賣

▲勞斯萊斯台北新展間開幕！展現更奢華的豪華氣場。（圖／記者徐煜展攝、Rolls-Royce）

記者徐煜展／綜合報導

勞斯萊斯Rolls-Royce在台灣市場持續深化布局，今4月28日位於台北的全新展示中心歷經大規模翻新後正式亮相，不僅導入品牌最新世代的設計語彙，也明顯鎖定年輕層峰客群，企圖透過更具沉浸感的空間體驗，重新定義頂級豪華車的銷售模式。

▲展間門口導入品牌象徵的女神立標等設計。

新展間全面導入類似精品藝廊的「Galleria」展示概念，讓每一輛車不再只是商品，而是如藝術品般被獨立陳列。從入口處靈感取自古希臘帕德嫩神廟的設計，到迎賓的「歡慶女神」立標，再到室內結合數位影像與動態燈光的展示手法，都讓整體氛圍更接近精品畫廊，而非傳統車輛展間。

▲現場不僅有各種豪車近距離觀賞，並提供高度的客製化服務。

三大核心區域成為主軸。首先是象徵品牌靈感來源的「Cabinet of Curiosities」，透過各式工藝品與故事物件，拉近銷售顧問與客戶之間的距離；再來是最關鍵的「The Atelier」客製化工坊，現場展示大量木紋、皮革、車色與縫線樣本，讓客戶能直接參與打造專屬車輛的過程；最後則是導入高端社交概念的「Speakeasy Bar」，未來甚至規劃結合私廚體驗，讓賞車變成一場完整的生活風格享受。

回顧品牌在台發展，自2011年重返市場以來，已陸續導入Phantom、 Ghost、Cullinan與純電旗艦Spectre等車系，見證品牌從傳統豪華走向多元化與電動化的轉型。

除了硬體升級，台灣總代理也同步強化「Provenance原廠認證中古車」業務，所有車輛皆須通過原廠嚴格檢測與整備，提供層峰客群更安心的入主門檻，進一步擴大品牌觸及範圍。