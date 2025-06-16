特斯拉「Robotaxi新電動車Model Y」現身曝光！今年拚上路

▲特斯拉Robotaxi測試過程曝光！使用車輛為熱門的Model Y。（圖／翻攝自X社群@Tesla Newswire）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是一般的市售的特斯拉Model Y，近日美國捕獲到神秘的特斯拉無人駕駛電動車，使用車輛為Model Y，標示「Robotaxi」字樣的測試車於美國街頭夜間測試，準備在今年拚量產上路。

▲測試過程駕駛座並無人員操作，而是由系統自行判斷。

這輛 Robotaxi 測試車以Model Y 為基礎平台，細節多處經過調整，車身右側與尾門清楚貼有Robotaxi標誌，字體風格前衛獨特，營造濃厚科技與街頭潮流感。

側邊車門與窗框依舊保留 Model Y 的基本輪廓，顯示這輛測試車並非全新型，而駕駛座並無人員操作，副駕駛則有工程師隨時監控測試。

這輛 Robotaxi 測試車搭載多顆鏡頭與感測器模組，極有可能正進行 FSD（Full Self Driving）進階自駕測試。

▲無人電動車將搶在今年於美國上路。

執行長馬斯克自去年8月發表Robotaxi無人電動車之後，持續受到市場關注，而近期大規模於美國市場展開測試，有望在今年搶先在美國市場上路。