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Nissan「最暢銷電動車Leaf」大改款來了！轉型變身斜背跨界休旅風

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 今日 (6/17) 正式發表全新第三代大改款 Leaf 純電動車，將在日本栃木工廠與英國 Sunderland 工廠同時生產，今年秋季起率先在美國市場展開預售，其他地區則陸續推出，詳細車型規格配置與售價將由各市場分別公布。

▲Nissan 今日 (6/17) 正式發表全新第三代大改款 Leaf 純電動車，將在日本栃木工廠與英國 Sunderland 工廠同時生產，今年秋季起率先在美國市場展開預售，其他地區則陸續推出，詳細車型規格配置與售價將由各市場分別公布。

外觀方面，全新第三代大改款 Leaf 是由位於日本厚木的 Nissan 全球設計中心操刀，採用 "Timeless Japanese Futurism" (永恆日式未來) 設計語彙，最大的變革在於從前兩代的傳統掀背車型態，轉變為斜背跨界休旅風格，其車身線條更為流暢平滑，又配備隱藏式門把手，使風阻係數來到 0.25Cd 的水準 (歐規數字，日規及美規為 0.26Cd)。

▲全新第三代大改款 Leaf 是由位於日本厚木的 Nissan 全球設計中心操刀，採用 "Timeless Japanese Futurism" (永恆日式未來) 設計語彙。

▲最大的變革在於從前兩代的傳統掀背車型態，轉變為斜背跨界休旅風格。

▲第三代 Leaf 的車身線條較上一代更為流暢平滑，又配備隱藏式門把手，使風阻係數來到 0.25Cd 的水準 (歐規數字，日規及美規為 0.26Cd)。 全新LED 尾燈設計擁有不低的識別度。

內裝方面，全新第三代大改款 Leaf 受惠於採用 CMF-EV 模組化平台，擁有完全平整的車室地板，前座配置雙 12.3 吋或 14.3 吋螢幕來建構的 monolith 一體式座艙，部分車型搭載 Bose® Personal® Plus 音響，以及電子調光全景車頂等豪華配備。除此之外，Leaf 也配備 3D 車外影像監視系統，搭配透明車頭電機蓋系統，部分車型配置智慧輔助駕駛系統。 

▲第三代 Leaf 導入電子調光全景車頂。

動力配置方面，全新第三代大改款 Leaf 採用 3-in-1 電驅總成，將馬達、逆變器與減速機構一體化，使尺寸與重量均較上一代減少約 10%，搭配剛性馬達安裝與優化後的懸吊系統，該廠宣稱可降低最高 75% 的車身振動。其中，52 kWh 版本提供 130 kW / 345 Nm，75 kWh 版本則達到 160 kW / 355 Nm 的最大輸出表現。

▲全新第三代大改款 Leaf 採用 3-in-1 電驅總成，將馬達、逆變器與減速機構一體化，使尺寸與重量均較上一代減少約 10%。52 kWh 版本提供 130 kW (約 174.3hp) / 345 Nm，75 kWh 版本則達到 160 kW (約 214.6hp)/ 355 Nm 的最大輸出表現。

電池部分，全新第三代大改款 Leaf 配置液冷式電池，搭配一體化溫控管理，能依溫度與路況提供較理想的充放電表現，增強低溫時的充電與動力響應。除此之外，全新第三代大改款 Leaf 搭載可整合導航與車況高度整合 Navi-link 電池溫控功能，能依路況與充電點，提前整理與調控車載電池溫度，達到最佳化充電效率。

▲全新第三代大改款 Leaf 配置液冷式電池，並搭載可整合導航與車況高度整合 Navi-link 電池溫控功能。

充電與續航表現方面，全新第三代大改款 Leaf 的日規車型採用 CHAdeMO 規格，美規車型採用 NACS 規格，歐規車型採用 CCS2 規格，支援最高 150kW DC 充電功率，原廠宣稱可在 35 分鐘內自 10% 電量充至 80%。美規 75kWh 版本的 EPA 續航里程為 303 公里 (約 490 公里)，日歐規的 WLTC 續航里程可超過 600 公里。

電能運用方面，全新第三代大改款 Leaf 配置 V2L（Vehicle-to-Load）、V2H（Vehicle-to-Home）與未來可以實現的 V2G（Vehicle-to-Grid）功能，美規車型可以提供最多 1,500 W 的 120V 電力供應，足以為戶外設備與家用器材充電；日規車則可以與住宅用充放設備結合，達到家用儲能與緊急後備電源的功能。

▲全新第三代大改款 Leaf 配置 V2L（Vehicle-to-Load）、V2H（Vehicle-to-Home）與未來可以實現的 V2G（Vehicle-to-Grid）功能，美規車型可以提供最多 1,500 W 的 120V 電力供應。

Leaf 車系最早於 2010 年問世，迄今發展出的前 2 個世代已在全球市場售出超過 70 萬輛，一度為最暢銷的純電動車，累積行駛里程接近 280 億公里，國內市場也曾由總代理裕隆日產汽車在 2019 年引進第二世代，至於新世代車型是否導入，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。

▲Leaf 車系最早於 2010 年問世，迄今發展出的前 2 個世代已在全球市場售出超過 70 萬輛，一度為最暢銷的純電動車，累積行駛里程接近 280 億公里。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissan日產Leaf電動車休旅車汽車新車

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