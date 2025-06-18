全新旗艦性能美式超跑「綜效馬力上看1250匹」！加速破百只要2秒

圖文／7Car 小七車觀點

Chevrolet 宣布推出全新旗艦性能車型 Corvette ZR1X，作為車系有史以來最強悍的版本之一。ZR1X 採用電能輔助全輪驅動系統，結合全新開發的 LT7 雙渦輪增壓 V8 引擎與前軸電動馬達，總輸出高達 1,250 匹馬力，具備 0 至 60 英里加速不到 2 秒、四分之一英里加速成績低於 9 秒的驚人實力，定位為真正的美式 Hypercar。

ZR1X 的動力核心為 5.5 升 LT7 雙渦輪增壓 V8 引擎，最大輸出達 1,064 匹馬力與 828 lb-ft 扭力，搭配八速雙離合器變速箱傳輸至後輪。該具引擎承襲 Z06 及 Z06 GT3.R 賽車技術，採用鍛造平面曲軸與乾式油底殼設計。此外，前軸配置一具輸出 186 匹馬力、145 lb-ft 扭力的電動馬達，透過再生煞車進行充電，不需外接電源，造就全新一代 Corvette eAWD 架構。

ZR1X 導入經升級的 eAWD 控制系統，能根據駕駛操作與路面狀況即時調配前後軸動力輸出。針對賽道使用，亦提供包括「耐久」、「排位」、「超車」等多種電能輸出模式，協助駕駛靈活應對各種情境。2026 年式 Corvette 車系也將全面導入全新 PTM Pro 模式，提供再生煞車轉向控制、前軸預制動與可調啟動控制等進階功能，提升操控穩定性。

為應對龐大動力輸出，ZR1X 搭載全新 J59 煞車系統，配備前十活塞與後六活塞卡鉗，搭配 16.5 吋碳陶瓷碟盤，為 Corvette 有史以來最大尺寸。懸吊部分提供標準與 ZTK 強化版本，前者搭配 Michelin PS4S 輪胎，兼顧日常舒適與賽道性能；後者則採更高彈簧係數、Michelin Pilot Sport Cup 2R 輪胎與高下壓力空力套件，可在高速時產生達 1,200 磅的下壓力。

2026 Corvette ZR1X 是 C8 世代架構的最極致演繹，擁有硬頂雙門與硬頂敞篷兩種車型，內裝採用新世代三螢幕配置與質感升級材質。全車將於美國肯塔基州 Bowling Green 工廠製造，LT7 引擎亦由 Corvette 高性能中心手工組裝，完整傳承 Corvette 精神。關於車價與上市時程，原廠將於接近生產時間進一步公布。