ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

全新旗艦性能美式超跑「綜效馬力上看1250匹」！加速破百只要2秒

圖文／7Car 小七車觀點 

Chevrolet 宣布推出全新旗艦性能車型 Corvette ZR1X，作為車系有史以來最強悍的版本之一。ZR1X 採用電能輔助全輪驅動系統，結合全新開發的 LT7 雙渦輪增壓 V8 引擎與前軸電動馬達，總輸出高達 1,250 匹馬力，具備 0 至 60 英里加速不到 2 秒、四分之一英里加速成績低於 9 秒的驚人實力，定位為真正的美式 Hypercar。

總輸出高達 1,250 匹馬力！　Chevrolet 釋出 Corvette ZR1X 全新旗艦性能車型

ZR1X 的動力核心為 5.5 升 LT7 雙渦輪增壓 V8 引擎，最大輸出達 1,064 匹馬力與 828 lb-ft 扭力，搭配八速雙離合器變速箱傳輸至後輪。該具引擎承襲 Z06 及 Z06 GT3.R 賽車技術，採用鍛造平面曲軸與乾式油底殼設計。此外，前軸配置一具輸出 186 匹馬力、145 lb-ft 扭力的電動馬達，透過再生煞車進行充電，不需外接電源，造就全新一代 Corvette eAWD 架構。

ZR1X 導入經升級的 eAWD 控制系統，能根據駕駛操作與路面狀況即時調配前後軸動力輸出。針對賽道使用，亦提供包括「耐久」、「排位」、「超車」等多種電能輸出模式，協助駕駛靈活應對各種情境。2026 年式 Corvette 車系也將全面導入全新 PTM Pro 模式，提供再生煞車轉向控制、前軸預制動與可調啟動控制等進階功能，提升操控穩定性。

總輸出高達 1,250 匹馬力！　Chevrolet 釋出 Corvette ZR1X 全新旗艦性能車型

為應對龐大動力輸出，ZR1X 搭載全新 J59 煞車系統，配備前十活塞與後六活塞卡鉗，搭配 16.5 吋碳陶瓷碟盤，為 Corvette 有史以來最大尺寸。懸吊部分提供標準與 ZTK 強化版本，前者搭配 Michelin PS4S 輪胎，兼顧日常舒適與賽道性能；後者則採更高彈簧係數、Michelin Pilot Sport Cup 2R 輪胎與高下壓力空力套件，可在高速時產生達 1,200 磅的下壓力。

總輸出高達 1,250 匹馬力！　Chevrolet 釋出 Corvette ZR1X 全新旗艦性能車型

2026 Corvette ZR1X 是 C8 世代架構的最極致演繹，擁有硬頂雙門與硬頂敞篷兩種車型，內裝採用新世代三螢幕配置與質感升級材質。全車將於美國肯塔基州 Bowling Green 工廠製造，LT7 引擎亦由 Corvette 高性能中心手工組裝，完整傳承 Corvette 精神。關於車價與上市時程，原廠將於接近生產時間進一步公布。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Chevrolet雪佛蘭CorvetteZR1X美式超跑跑車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【全面戰爭警告】伊朗警告：美國別插手！誓言強烈反擊以色列

推薦閱讀

79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找

79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

KTM重機沒退出台灣「暴力公爵新年式來了」！2版本開價98.8萬起

KTM重機沒退出台灣「暴力公爵新年式來了」！2版本開價98.8萬起

「你好賓士」智慧座艙即將再次進化！導入Google AI助理更聰明

「你好賓士」智慧座艙即將再次進化！導入Google AI助理更聰明

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

最新文章

Audi燃油車續戰到2035年以後2025-06-19

全新美式超跑綜效馬力上看1250匹2025-06-18

福斯Polo GTI敞篷版藏15年首曝光2025-06-18

特斯拉小改款Model Y台灣即將交車2025-06-18

鴻海、夏普攜手合作「全新多人座MPV電動車」2025-06-18

TOYOTA「省油掀背車Prius」推新年式特仕車2025-06-18

新一代「LEXUS ES日本換全新2.0升油電」2025-06-18

「大改款Mazda CX-5休旅」真面目提前流出2025-06-18

福特「1.5升渦輪中型休旅」推改款2025-06-18

Nissan最暢銷電動車Leaf大改款來了2025-06-17

熱門文章

TOYOTA全新「7人座MPV」傳今年10月量產2025-06-17

「大改款Mazda CX-5休旅」真面目提前流出2025-06-18

全新美式超跑綜效馬力上看1250匹2025-06-18

HONDA HR-V試駕！「90萬有找油電休旅」新選擇2025-06-17

鴻海、夏普攜手合作「全新多人座MPV電動車」2025-06-18

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」2025-06-12

台灣改款新「HONDA HR-V休旅」正式發表2025-06-17

福斯Polo GTI敞篷版藏15年首曝光2025-06-18

TOYOTA預告「全新油電休旅、7人座MPV」2025-06-14

福特「1.5升渦輪中型休旅」推改款2025-06-18

相關新聞

福斯「Polo GTI敞篷版」雪藏15年首度曝光！成本太高最終未能量產

福斯「Polo GTI敞篷版」雪藏15年首度曝光！成本太高最終未能量產

特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍

特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍

Nissan「最暢銷電動車Leaf」大改款來了！轉型變身斜背跨界休旅風

Nissan「最暢銷電動車Leaf」大改款來了！轉型變身斜背跨界休旅風

Audi「大改款第3代Q3休旅」登場！德國＆歐洲市場10月率先開賣

Audi「大改款第3代Q3休旅」登場！德國＆歐洲市場10月率先開賣

法拉利最新特別版超跑「你是賽車手才能買」！F1技術下放榨880匹

法拉利最新特別版超跑「你是賽車手才能買」！F1技術下放榨880匹

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

「大改款Mazda CX-5休旅」真面目提前流出！今年問世搭全新油電

「大改款Mazda CX-5休旅」真面目提前流出！今年問世搭全新油電

全新旗艦性能美式超跑「綜效馬力上看1250匹」！加速破百只要2秒

全新旗艦性能美式超跑「綜效馬力上看1250匹」！加速破百只要2秒

HONDA HR-V試駕！「90萬有找油電休旅」新選擇　小改新鮮感大升級

HONDA HR-V試駕！「90萬有找油電休旅」新選擇　小改新鮮感大升級

鴻海、夏普攜手合作「全新多人座MPV電動車」！平台技術來自Model A

鴻海、夏普攜手合作「全新多人座MPV電動車」！平台技術來自Model A

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」提前曝光！外觀、動力更霸氣

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」提前曝光！外觀、動力更霸氣

汽油79.9萬、油電89.9萬！台灣改款新「HONDA HR-V休旅」正式發表

汽油79.9萬、油電89.9萬！台灣改款新「HONDA HR-V休旅」正式發表

福斯「Polo GTI敞篷版」雪藏15年首度曝光！成本太高最終未能量產

福斯「Polo GTI敞篷版」雪藏15年首度曝光！成本太高最終未能量產

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366